La prima puntata del Grande Fratello 2025, andata in onda lunedì 29 settembre, ha subito messo i concorrenti alla prova con l’apertura del primo televoto di questa edizione. A differenza delle classiche nomination con eliminazione, il pubblico è chiamato a votare il proprio preferito. I tre concorrenti più votati otterranno l’immunità, un vantaggio cruciale per le dinamiche future della Casa.

La serata, condotta da Simona Ventura, non è stata priva di colpi di scena che hanno già definito le prime strategie e alleanze.

I concorrenti al primo televoto

Il televoto non coinvolge tutti i concorrenti. Uno di loro, infatti, è stato escluso a seguito di una decisione strategica. Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza tra 12 dei nuovi inquilini della casa.

Ecco la lista completa dei concorrenti al televoto:

Anita Mazzotta

Jonas Pepe

Francesco Rana

Grazia Kendi

Domenico D’Alterio

Giulia Soponariu

Matteo Azzali

Benedetta Stocchi

Francesca Carrara e Simone De Bianchi (concorrente unico)

Omer Elomari

Donatella Mercoledisanto

Il colpo di scena: il sacrificio di Giulio Carotenuto

Il momento clou della serata è arrivato con una proposta del Grande Fratello: i concorrenti si trovavano senza acqua calda e, per riattivarla, uno di loro avrebbe dovuto premere un pulsante rosso. Chi compiva questo gesto, però, veniva automaticamente escluso dal televoto, perdendo così la possibilità di guadagnare l’immunità.

Senza esitazione, Giulio Carotenuto ha premuto il pulsante, sacrificandosi per il bene del gruppo. “Era la cosa più giusta da fare”, ha commentato, guadagnandosi la gratitudine dei suoi coinquilini ma rinunciando a un vantaggio strategico fondamentale. Di conseguenza, Giulio è l’unico concorrente a non partecipare a questa prima votazione.