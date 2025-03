Dopo diversi mesi di convivenza forzata all’interno della casa del Grande Fratello è normale che possano essere modificate delle opinioni su dei concorrenti. Questo è ciò che è accaduto a Luca Giglioli, detto Giglio, il quale ha deciso di fare delle confessioni inaspettate ad Helena Prestes.

Giglio fa un inaspettato dietrofront con Helena Prestes al GF: cosa ha rivelato

In queste ore c’è stato un confronto alquanto inaspettato tra Giglio ed Helena all’interno della casa del Grande Fratello. Il parrucchiere e la modella non sono mai andati troppo d’accordo, sta di fatto che il ragazzo si è sempre schierato dalla parte di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato durante le discussioni con Helena. Adesso, però, dopo un bel po’ di tempo trascorso all’interno della casa, Giglio ha rivelato di essersi ricreduto su Helena.

Nello specifico, il ragazzo ha avvicinato la coinquilina e le ha detto di essere rimasto piacevolmente colpito dal cambiamento che ha visto in lei negli ultimi tempi. Da quando la giovane si è avvicinata a Javier Martinez, infatti, ha cambiato drasticamente il suo modo di porsi. Attualmente, infatti, risulta molto più solare, serena, meno pungente e non più sul piede di guerra. Queste sono tutte caratteristiche che Giglio ha molto apprezzato e che l’hanno spinto ad avvicinarsi ad Helena.

La reazione e i dubbi di Helena

Nel corso del confronto, Helena Prestes è rimasta molto colpita dalle parole del coinquilino. La donna ci ha tenuto a precisare che, molto probabilmente, è più serena e affabile in quanto è innamorata. Successivamente, però, Helena ha voluto togliersi dei dubbi chiedendo a Giglio per quale motivo in passato si è sempre schierato dalla parte dei suoi “avversari” e non l’ha mai supportata nei suoi momenti no.

Ebbene, a tal riguardo, Luca ha risposto dicendo che, quando una persona è molto triste, l’unico modo per riprendersi è farsi circondare dall’affetto di coloro con i quali si ha un rapporto molto profondo. Tra di loro, purtroppo, non c’era questo legame, pertanto, il ragazzo ha preferito prendere le distanze. Adesso, però, i dissapori sembrano essere arginati. Si tratta di una tregua momentanea, oppure questa pace durerà almeno fino alla fine del programma?