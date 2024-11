Il clima nella casa del Grande Fratello è tutt’altro che tranquillo. La dodicesima puntata andata in onda martedì 12 novembre non ha fatto altro che innescare nuove dinamiche, lasciando gli animi degli inquilini molto turbati. Nel corso della serata è stata nuovamente palpabile la tensione che intercorre tra Lorenzo Spolverato e Luca Calvani.

L’attore ha affondato il milanese sottolineando il suo interesse smisurato per le telecamere e divertendosi a canzonare le sue potenziali capacità attoriali. Un diverbio che sembra non avere fine e che porta inevitabilmente i gieffini a dividersi in due schieramenti, proprio come accaduto durante il televoto sulla sincerità della coppia Shaila-Lorenzo. Nelle ultime ore anche Amanda ne è andata di mezzo e si è mostrata molto adirata per il gossip che circola su di lei.

Luca lancia il rumor sull’infatuazione di Amanda: la gieffina risponde

Se c’è qualcuno che da sempre si è mostrato dalla parte di Lorenzo Spolverato, è stata sicuramente Amanda Lecciso. La donna, nonostante qualche incomprensione, ha continuato a sostenerlo anche nei momenti più difficili, proprio come accaduto poco dopo la puntata. “Alcune cose che pensate mi sembrano folli”, aveva detto in difesa dell’amico, duramente attaccato da Luca Calvani a seguito delle nomination. “Lorenzo gioca pulito”, ha affermato ancora confrontandosi con Mariavittoria che nutre dei dubbi su entrambi.

Sarà stato l’atteggiamento così protettivo della cognata di Al Bano a mettere una pulce nell’orecchio dell’attore, che ha fatto circolare proprio tramite la Minghetti un pettegolezzo ben preciso. “Ad Amanda potrebbe piacere Lorenzo, magari non lo ha ancora capito”, ha detto Mariavittoria riportando le parole di Luca. Un commento che ha spiazzato la concorrente, la quale non ha perso tempo per esporre il suo pensiero reale all’amica.

Cosa pensa Amanda di Lorenzo: è davvero attrazione?

L’ipotesi avanzata da Luca Calvani e giunta all’orecchio di Amanda ha scosso non poco quest’ultima, che ci ha tenuto a spiegare la sua visione a Mariavittoria Minghetti. “Magari mi sarebbe potuto piacere quando avevo 18 anni”, ha lanciato la gieffina, per poi correggere subito il tiro ed affermare che anche in giovane età avrebbe preferito sicuramente Giglio. Entrambe le donne si sono dette sconcertate dal fascino che Lorenzo Spolverato riesce ad esercitare.

Amanda conferma di vedere il milanese semplicemente come un amico, o piuttosto un fratellino, ma non riesce a nascondere la delusione. Secondo la 36enne, il commento nasce puramente dalla volontà di sferrare un ulteriore attacco nei suoi confronti. La Lecciso dunque, continua a sostenere di non riuscire a fidarsi di Calvani, a maggior ragione ora che avrebbe preferito venire a conoscenza di questo gossip da parte dello stesso attore. Un motivo in più dunque, per porre una barriera ormai probabilmente insormontabile tra i due. A parere di Amanda anche Luca rientrerebbe tra gli strateghi della casa. Chi dei due sta dicendo la verità?