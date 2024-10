Tra le coppie di Temptation Island che hanno generato maggiore clamore c’è stata quella formata da Titty e Antonio. I due hanno deciso di uscire dal programma separatamente in quanto lui ha ammesso di non provare più amore per la sua compagna da parecchio tempo. Il giovane avrebbe smesso di provare un sentimento per la fidanzata anche quando decise di tatuarsi il suo volto come gesto di riparazione a seguito di alcuni errori commessi. Ebbene, allo scopo di rimediare a questa leggerezza, Antonio ha deciso di apportare delle modifiche al tatuaggio in questione.

Ecco come Antonio ha modificato il tatuaggio per Titty dopo Temptation Island

Antonio Maietta ha deciso di modificare il tatuaggio che aveva fatto un po’ di tempo fa come segno di scuse e pentimento nei riguardi della sua ex fidanzata Titty Scialò. Il ragazzo aveva deciso di disegnare sul suo corpo il volto della donna. Insomma, un tatuaggio anche piuttosto invasivo e difficilmente cancellabile o modificabile.

Ad ogni modo, una volta conclusa la loro esperienza a Temptation Island, Antonio ha deciso comunque di fare qualcosa per rimediare alla situazione. Ebbene, essendo difficile cancellare il volto di Titty, Antonio si è limitato ad aggiungere la scritta “Ex” a lato del tatuaggio. Adesso, dunque, guardando il polpaccio del giovane, continua ad esserci il volto della Scialò, anche se è ben in evidenza il fatto che i due non stiano più insieme.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Come sta reagendo Titty alla situazione

Insomma, il tutto sembra davvero surreale ed ha generato una certa ilarità sul web. Per il momento, Titty non ha commentato in alcun modo il gesto del suo ex fidanzato Antonio. Diciamo che la ragazza, almeno attraverso il web, sembra serena e felice di aver ripreso in mano la sua vita da single. La giovane, inoltre, si sta dedicando anche molto alla cura di se stessa e del suo aspetto fisico, cosa che prima non era molto solita fare. Sul suo account di Instagram, infatti, stanno comparendo foto e video in cui appare ben truccata e vestita in modo sensuale, una vera svolta per lei.