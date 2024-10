Il popolare game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, non verrà trasmesso oggi, giovedì 10 ottobre 2024. Un improvviso cambio di programmazione da parte della Rai ha fermato l’appuntamento serale con il quiz show, che ha conquistato milioni di telespettatori nelle ultime settimane. Scopriamo insieme il motivo di questa sospensione temporanea e cosa andrà in onda al suo posto.

Perché Affari Tuoi non va in onda oggi 10 ottobre?

Stefano De Martino continua a registrare un successo travolgente alla guida di Affari Tuoi, gioco che dal suo esordio, il 2 settembre, ha ottenuto ascolti record. Con una media di oltre 5 milioni di telespettatori per episodio e picchi di share del 27%, il programma è ormai un punto fermo del palinsesto di Rai1. Tuttavia, questa sera il quiz show sarà temporaneamente sospeso per fare spazio a un evento sportivo di grande rilievo.

Al posto di Affari Tuoi, la Rai trasmetterà in chiaro la partita di Nations League tra Italia e Belgio, che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. Si tratta del terzo incontro per la Nazionale italiana, che dopo le vittorie contro Israele e Francia punta a proseguire il suo cammino verso la qualificazione. Il calcio d’inizio è previsto per le 20:45, mentre il pre-partita inizierà alle 20:30, subito dopo il TG1. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, affiancato dal commento tecnico di Lele Adani, con contributi da bordocampo a cura di Tiziana Alla.

Quando tornerà Affari Tuoi in TV?

Non ci sarà da aspettare molto per rivedere Affari Tuoi in televisione. Il programma tornerà regolarmente domani, venerdì 11 ottobre 2024, al consueto orario delle 20:35 su Rai1. Nelle prossime puntate, nuovi concorrenti si sfideranno per portarsi a casa il montepremi massimo di 300.000 euro in gettoni d’oro. Il pubblico continuerà a godere della conduzione empatica e giovane di De Martino, che ha saputo dare nuova energia al format.