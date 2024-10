La coerenza e la costanza non sembrano essere delle prerogative principali di Shaila Gatta, almeno durante queste prime settimane di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello. La ragazza, infatti, si è dapprima avvicinata a Lorenzo Spolverato, per poi liquidarlo per Javier Martinez. Successivamente, poi, ha cambiato idea ed ha chiuso con quest’ultimo, mostrando interesse per l’altro. Anche tra di loro, però, le cose non sembrano decollare, al punto che in queste ore la giovane ha ammesso di avere un altro ragazzo nella sua testa. Ecco di chi si tratta.

Ecco a chi pensa Shaila Gatta dopo aver chiuso con Javier e Lorenzo al GF

Nella notte Shaila Gatta ha fatto delle interessanti confessioni ad alcune sue coinquiline nella casa del Grande Fratello. La ballerina ha svelato di ripensare ad una persona, che ha fatto parte della sua vita in passato, ovvero, un suo ex, che ha chiamato Sasà. Lui è un calciatore, con il quale Shaila ha avuto una relazione durata un po’ di tempo. Malgrado il tutto sia stato piuttosto fugace, la donna ha ammesso di essere ancora molto colpita da lui, in quanto lo ha descritto come un ragazzo molto bello.

La Gatta ha tessuto le lodi di Sasà non solo dal punto di vista estetico, ma anche caratteriale. Lui è napoletano e, in quanto tale, secondo Shaila ha una marcia in più. I napoletani per lei hanno delle vibes positive che non si vedono da nessun’altra parte. La protagonista ha ammesso che, ogni tanto, ci ripensa e, dopo quella esperienza, le sue aspirazioni hanno raggiunto standard molto alti.

La richiesta di Shaila agli autori del Grande Fratello

Shaila Gatta, durante la sua sessione di confessioni, ha svelato di desiderare che il Grande Fratello faccia entrare nella casa qualche bel napoletano verace, in grado di rapirla completamente. A quanto pare, dunque, sia Lorenzo, sia Javier sembrano essere per lei un lontano ricordo.

Restando sempre in tema di ex, c’è da dire che in queste ore sono trapelate delle notizie inerenti il possibile ingresso in casa di un altro uomo che è stato con Shaila, ovvero, Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne. Tra i due la relazione è finita, ma ha lasciato dietro di sé degli strascichi degni di nota che, in un programma come il GF, potrebbero generare belle dinamiche. Non resta che attendere, dunque, per vedere se questo avverrà.