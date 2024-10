A sole tre settimane dall’inizio del Grande Fratello, l’amore è già il più chiacchierato dei temi. Gli inquilini hanno messo molta carne al fuoco, dando voce alle loro attrazioni ed entrando in particolari giochi di seduzione. Ma non sono soltanto Javier, Shaila, Helena e Lorenzo a far discutere.

Nelle scorse puntate serali i riflettori si sono accesi sul particolare rapporto nato tra Giglio e Jessica. La romana non ha mai negato di essere entrata nella casa con la speranza di trovare il suo principe azzurro. Una volta che le prime coppie sono andate a delinearsi, la gieffina ha puntato gli occhi sul parrucchiere dai riccioli d’oro, senza però nascondere una perplessità dovuta alla sua giovane età.

Il due di picche di Giglio a Jessica: distacco e chiarimento

É nata subito una bella amicizia tra la Morlacchi e Giglio, che si sono ritrovati perfino a dormire insieme stabilendo così una buona dose di confidenza. Un avvicinamento che la cantante potrebbe aver interpretato in maniera sbagliata, anche a causa degli scherzi goliardici nati attorno all’argomento. La situazione ha portato il gieffino a sentirsi a disagio, tanto da chiedere ai coinquilini di placare le insistenze e lasciargli vivere la sua esperienza in tranquillità.

Il parrucchiere ci ha tenuto a specificare di non avere un interesse amoroso nei confronti di Jessica, ma di giocare con lei allo stesso modo che con le altre. Un discorso che ha poi fatto personalmente alla romana, che ha incassato il suo “due di picche” ammettendo l’interesse. Sebbene in totale sintonia amichevole, i due si sono ulteriormente distaccati a causa dell’intromissione di Yulia.

Jessica non ha celato una certa gelosia nei confronti della gieffina, che ha stabilito con Giglio un rapporto altrettanto giocoso. La Morlacchi dunque, sembrava aver riposto ormai le speranze, nonostante le opinioniste del GF le avessero consigliato di non farlo. Ci hanno visto lungo? Il concorrente è stato beccato in atteggiamenti molto dolci nei confronti della sua Jessica.

Effusioni con Jessica a letto: Giglio è interessato a lei?

Alle domande insistenti di Alfonso Signorini, Giglio aveva risposto ammettendo di essere più attratto da Yulia che da Jessica. Nonostante il chiarimento avvenuto con quest’ultima però, non ha mai negato che in futuro qualcosa potrebbe cambiare con lei. Il parrucchiere quindi, sembrava essersi affrettato a spegnere l’interesse di Jessica nei suoi confronti per paura di deluderla, ma non pare effettivamente così indifferente alla sua presenza.

Al contrario, nell’ultima giornata è apparso piuttosto coinvolto durante un momento di dolcezza a letto. Disteso al fianco della coinquilina intenta a riposare, come si vede nel video, Giglio si è avvicinato delicatamente a lei per darle un bacio sulla testa ed accarezzarla.

Sorpresa dal suo gesto, Jessica lo ha guardato per poi girarsi dall’altro e dargli le spalle. É evidente l’intenzione di lui di continuare a riservarle le sue attenzioni. Un morso sul braccio, la testa che si avvicina, fino al momento in cui la Morlacchi cede a ricambiare una carezza nei suoi ricci. Uno scambio che ha chiaramente catturato l’attenzione dei fan, già pronti a credere nella nascita di una “ship”. C’è ancora speranza per Jessica?