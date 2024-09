Il 29 settembre, domenica, coincide con la prima serata di Canale 5, inaugurando la nuova edizione di Paperissima Sprint del fine settimana. Il volto nuovo più rilevante è quello della celebrità dell’illusionismo, Antonio Casanova, che affiancherà la familiare Roberta Lanfranchi e l’incansabile Gabibbo, un elemento pilastro nello spettacolo di Antonio Ricci dal 1990.

Roberta Lanfranchi, arrivata alla sua settima edizione, esprime il suo entusiasmo affermando:

“Sono al settimo cielo. Questa sarà sicuramente un’edizione magica, considerando che il mio nuovo compagno di avventure sarà Antonio Casanova. Tra una caduta e l’altra sicuramente riuscirà a coinvolgermi nei suoi spettacoli magici. E ci saranno altre sorprese ancora”.

L’ultimo arrivato, Antonio Casanova, ha detto:

"Una persona del mio mestiere raramente rimane a bocca aperta di fronte a un trucco magico, ma stavolta è successo, perché il giorno in cui ho scoperto che avrei condotto Paperissima Sprint insieme a Roberta e Gabibbo, sono rimasto senza parole dalla gioia. Sarò lieto di condividere con voi ogni domenica incredibili illusioni, magie… e moltissime cadute impreviste".

In questa rivisitata edizione di Paperissima Sprint non mancheranno nuove gag dei conduttori, insieme a una miriade di video da tutto il globo che documentano cadute e incidenti: clip fatte in casa con protagonisti bambini, animali, piccoli incidenti domestici, matrimoni, imprese sportive e tanto altro.

L’imperdibile appuntamento con Paperissima Sprint è fissato ogni domenica alle 20.35 su Canale 5.