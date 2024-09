Il talk show italiano molto seguito, Che Tempo che fa, è pronto per il suo ritorno in onda, coinvolgendo il pubblico con interviste, eventi attuali e intrattenimento. Questo popolare programma, guidato dal rinomato conduttore Fabio Fazio, ha guadagnato fedelmente l’attenzione di milioni di telespettatori nel corso del tempo, toccando temi dello spettacolo, dell’informazione e della politica.

È noto per la sua formula unica che mescola divulgazione, approfondimento e intrattenimento. Ci sarà anche la possibilità di rivedere volti familiari come Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, che nelle edizioni precedenti hanno contribuito a arricchire il contenuto e a offrire punti di riflessione. Tuttavia, sorge la domanda: quando e dove si potrà assistere al ritorno di questo amato show?

Che Tempo che Fa, il ritorno del talk show su NOVE: ecco quando inizia

Arriva una nuova e intensa stagione di Che Tempo che fa. Questo popolare show, ideato e presentato da Fabio Fazio, è in procinto di coinvolgere di nuovo milioni di spettatori con le sue interviste a personalità di primo piano provenienti dal mondo dello spettacolo, della politica e dell’informazione.

Nella conferenza sul lancio della nuova stagione di Warner Bros. Discovery, è stata annunciata la data del ritorno sul piccolo schermo di Che tempo che fa. Si è rivelato essere il programma di maggior successo mai prodotto dal gruppo, avendo raggiunto ascolti record nell’anno passato. Il talk show, con Fabio Fazio come conduttore e Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck come collaboratori, ha attirato una media di 2 milioni e 100 mila spettatori per episodio, raggiungendo uno share del 10,5%.

I fan potranno godere della prima puntata della nuova stagione di Che Tempo che fa, domenica 6 ottobre 2024, in prima serata sul canale NOVE. In attesa di questa data, i telespettatori del canale NOVE avranno un degno riempimento grazie alla trasmissione della domenica Chissà chi è con Amadeus.

Anche questa stagione il talk show presenterà interviste esclusive con personalità di rilievo nei campi della politica, cultura, scienza, cinema, musica e sport, sia a livello nazionale che internazionale. Informazione, attualità, intrattenimento e comicità si alterneranno nei vari segmenti del programma, affiancando protagonisti stabili e ospiti esclusivi. Il tutto si concluderà con le sempreverdi chiacchierate informali, sketch comici e improvvisazioni del ‘Tavolo’, senza dimenticare l’impareggiabile umorismo di Luciana Littizzetto.