Un rumor che sta facendo il giro del web in queste ore indica che l’ex protagonista di Temptation Island 2o23 e Grande Fratello, Mirko Brunetti, potrebbe assumere un ruolo all’interno del noto show televisivo ‘C’è posta per te‘. Nonostante l’incertezza dell’indiscrezione, sembrerebbe che le possibilità per Brunetti di proseguire la sua carriera televisiva siano alte, questa volta come postino sul celebre programma di Canale 5. Questa opportunità suscita la curiosità dei numerosi fan di Mirko. Ma sarà davvero così?

Voci di corridoio: Mirko Brunetti prossimo postino di “C’è posta per te”?

Circola un nuovo rumor nel web: Mirko Brunetti potrebbe diventare un postino di “C’è posta per te“. Questa indiscrezione, al momento, è da prendere con cautela ma non può essere del tutto ignorata. Il futuro televisivo di Mirko potrebbe infatti proseguire in questa direzione. Deianira Marzano ha ripreso l’indiscrezione, condividendo la sorpresa di molti telespettatori. Una recente svolta è stata la fine definitiva della relazione tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

L’annuncio è stato dato dai diretti interessati sui propri profili social. Inutile dire che la notizia ha colpito i loro fan, che hanno seguito con passione la loro storia, da Temptation Island al Grande Fratello. Dopo varie indecisioni, hanno deciso di tornare insieme nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Inaspettatamente, Perla è riuscita a vincere il Grande Fratello. Ma poi, in estate, la relazione è giunta al capolinea, apparentemente per sempre. Mentre alcuni sperano di vederli riuniti, ecco l’indiscrezione che vede Mirko entrare nel cast di “C’è posta per te” come postino.

Questa sarebbe una nuova opportunità per lui di comparire in un programma molto amato dal pubblico di Canale 5. Maria De Filippi ha già incluso in precedenza personaggi dei suoi altri show nel proprio spettacolo del sabato sera. Tra i postini ci sono già Gianfranco Apicerni, Giovanni Vescovo e Andrea Offredi, ex partecipanti di “Uomini e Donne“. Questa inserzione, per “C’è posta per te“, rappresenterebbe un notevole colpo di scena. Molti fan di Mirko sarebbero entusiasti di vederlo nel ruolo di postino. Rumor indicano che Mirko, secondo Novella 2000, abbia sostenuto un provino per “Uomini e Donne“. Maria De Filippi non avrebbe apprezzato questa mossa e, nel frattempo, ha inserito un altro personaggio della scorsa edizione di Temptation Island, Francesca Sorrentino, sul Trono.