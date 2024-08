Brutta disavventura per Armando Incarnato in queste ore. Il cavaliere, solo ieri si trovava a Roma per registrare le prime puntate di Uomini e Donne, mentre quest’oggi si trova nella sua amata Cetraro in Calabria, dove sta continuando a godersi le sue vacanze estive. Il momento di relax, però, è stato rovinato da un avvenimento un po’ increscioso. Il cavaliere ha perso il suo portafoglio, con all’interno diversi oggetti di valore. Ecco, dunque, che appello ha fatto.

La disavventura capitata ad Armando Incarnato dopo la registrazione di UeD

Armando Incarnato ha perso il suo portafogli, per cui ha deciso di lanciare un appello mediante i suoi social. Attraverso una Instagram Storie ha raccontato la sua disavventura dichiarando che all’interno dell’oggetto smarrito ci fossero una serie di cose dal valore molto alto. Tra di queste, ovviamente, tutti i suoi documenti di riconoscimento, le varie patenti che possiede, come anche quella nautica, le carte di credito e anche dei contanti, per la precisione, circa 1500 euro.

Tra gli oggetti di valore più preziosi per Armando, però, c’è anche una collanina che apparteneva a sua madre fatta di oro bianco e un anello. Ebbene, Incarnato ha chiesto a chiunque trovasse il suo portafoglio di avere il buon cuore di portarlo alla caserma dei carabinieri di Cetraro. Nel fare la sua richiesta, però, Armando ha precisato di non volere indietro i soldi contenuti all’interno, in quanto li reputa una sorta di riconoscimento nei riguardi di qualunque anima pia decida di compiere questo gesto di buon cuore.

Cosa ha chiesto Armando a chi dovesse aiutarlo

Nel suo sfogo, Armando Incarnato ha specificato di tenere principalmente alla collanina contenuta all’interno del portafogli. Questo non tanto per il suo valore economico, quanto per quello di tipo affettivo. Per quanto riguarda le carte di credito, invece, ha spiegato di averle già bloccate tutte come è normale che sia in questi casi.

Al momento, però, Armando non ha fornito ancora nessun aggiornamento sulla faccenda, pertanto, non si sa se qualcuno si sia realmente degnato di compiere questo gesto di civiltà e di buon cuore facendogli recapitare il portafogli. Inoltre, non si sa neppure se, alla fine, chi dovesse averlo ritrovato si sia tenuto davvero i soldi come riconoscimento oppure no. Molto probabilmente ci saranno aggiornamenti più tardi o in questi giorni.