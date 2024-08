In queste ore, Lino Giuliano si è reso protagonista di uno sfogo piuttosto importante mediante i suoi social. Una volta terminato Temptation Island, soprattutto alcuni dei volti di questa edizione, sono stati travolti da un grande successo, non solo dal punto di vista mediatico, ma anche dal vivo. Tra di questi c’è anche Lino che, tuttavia, in questi giorni ha vissuto una disavventura. Nel corso di una serata in cui era ospite è accaduto un fatto increscioso che lo ha spinto a discutere con la sicurezza della struttura, fino ad essere buttato fuori. Ecco cosa è successo.

Lo sgradevole episodio accaduto a Lino Giuliano: perché è stato buttato fuori da un locale

Lino Giuliano ha avuto uno sfogo sui social in cui ha raccontato uno sgradevole episodio che gli è capitato. In particolare, il giovane ha detto di essere stato ospite in un locale a Catania per una serata. In tale occasione, il protagonista è salito anche in consolle ed ha fatto foto e video con i suoi fan. ad un certo punto, però, si è avvicinata a lui una ragazza un po’ in carne, la quale gli ha chiesto una foto. Lui si è mostrato subito disponibile, tuttavia, la sicurezza del locale ha impedito alla giovane di salire in consolle.

Lino non ha gradito la cosa, sta di fatto che si è intromesso per permettere alla giovane di avvicinarsi e di scattare la foto in questione. Dopo questo episodio, la sicurezza si sarebbe scagliata contro entrambi dando luogo ad una discussione senza precedenti. Secondo Lino, i bodyguard sono intervenuti in quanto infastiditi dal fatto che una ragazza in carne fosse salita in consolle, rovinando così l’immagine del locale.

Il messaggio toccante dell’ex volto di Temptation Island

Lino è rimasto malissimo di tutto ciò, sta di fatto che è intervenuto in prima persona per difendere la giovane, al punto da andare via con lei dal locale. Giuliano ha svelato che la giovane sia stata molto male dopo la discussione, sta di fatto che lui ha deciso di trascorrere il resto della serata in compagnia sua e dei suoi amici. L’ex volto di Temptation Island ha voluto raccontare questo episodio per screditare il locale presso il quale ha presenziato, invitando tutte le persone che lo seguono a non andarci, in quanto tutto lo staff ha fatto una figura pessima.

Lino, poi, ne ha anche approfittato per lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti di tutte quelle persone che, purtroppo, si trovano a subire delle ingiustizie a causa del loro aspetto. A suo avviso è assolutamente sbagliato che nei locali spesso venga effettuata una selezione sulla base di canoni estetici, come la forma fisica, i tatuaggi o altro. Tutti dovrebbero essere trattati allo stesso modo, in quanto ciò che conta non è quello che appare al di fuori, ma ciò che ognuno custodisce dentro di sé.