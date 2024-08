Il consolidato legame tra il popolare game show ‘Affari Tuoi’ della Rai1 e la storica ‘Lotteria Italia‘ persiste nell’edizione di quest’anno, pilotata da Stefano De Martino. Non cesserà l’appuntamento che, oltre a fornire intrattenimento serale, diffonderà le informazioni sui biglietti della Lotteria.

L’estrazione dei biglietti di prima categoria della Lotteria Italia si svolgerà come sempre il giorno dell’Epifania. Stefano De Martino sarà a quel punto on air, in prime time, lunedì 6 gennaio 2025. L’accordo tra Affari Tuoi e la Lotteria Italia non si limiterà solo alla prima serata del giorno festivo. Ritornerà l’appuntamento quotidiano che annuncia i diversi premi giornalieri assegnati dalla lotteria.

È un metodo pensato per arricchire l’access prime time di Rai1 e il concorso stesso, che l’anno scorso ha interrotto il trend negativo di vendita dei biglietti probabilmente grazie all’associazione con Affari Tuoi. L’ultimo speciale di Affari Tuoi dedicato all’estrazione dei biglietti è stato seguito da una media di 5.537.000 spettatori, che corrisponde al 31.4%. Questo rappresenta il miglior risultato degli ultimi anni.

Le iniziative di Stefano De Martino

Una nuova sfida per Stefano De Martino, che ha deciso di scommettere sulla tradizione per il suo ingresso ad Affari Tuoi: dal prossimo 2 settembre, il pacco del game show tornerà ad essere quello di un tempo (scatola celeste, chiusa con un laccio e sigillata con la ceralacca rossa). Inoltre, il telefono con cui comunicherà con il dottore sarà quello classico con la cornetta (non lo smartphone introdotto da Amadeus). Tra le innovazioni, ci sarà il meccanismo delle due carte coperte (con l’opzione ‘cambio’ o ‘offerta’) da scegliere a caso. Rimane invece confermata la regione fortunata.