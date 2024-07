Sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, in edicola nel mese di luglio, diversi protagonisti del programma hanno rilasciato delle interessanti interviste. Tra di essi c’è anche Diego Tavani, che è tornato quest’anno nel programma dopo una pausa. Il cavaliere ha fatto delle confessioni su una dama. Ecco che ha detto.

Le confessioni di Diego Tavani su una dama di Uomini e Donne

Diego Tavani è uno dei protagonisti di Uomini e Donne, anche piuttosto discusso. Il cavaliere aveva lasciato il programma nel 2022 per conoscere meglio la dama Aneta Buchtova. Dopo circa otto mesi, però, la loro relazione è giunta al termine a causa di alcune forti incompatibilità caratteriali. Diego, così, ha deciso di tornare a UeD, con il benestare della redazione ovviamente.

Durante la sua esperienza nel programma, il giovane ha avuto modo di relazionarsi soprattutto con due dame. La prima è stata Jessica Pittari, mentre la seconda Giulia Vacca. Con la prima c’è stato un certo feeling, sta di fatto che i due si sono frequentati per un po’ di tempo, per poi comprendere di non essere fatti l’uno per l’altra, sta di fatto che si sono lasciati senza rancore. Con la seconda, invece, Diego non ha mai avuto modo di approfondire molto, per tale ragione, ha ammesso di avere il desiderio di conoscerla meglio.

La reazione di Giulia e i suoi progetti per l’estate

Diego ha confessato che gli piacerebbe moltissimo avere una chance da Giulia, che reputa una donna estremamente attraente e interessante. Quest’ultima, però, non sembra ricambiare molto le attenzioni del cavaliere. La donna, infatti, ha rilasciato anche lei un’intervista al magazine, nel quale ha rivelato di avere la mente e il cuore totalmente liberi.

La donna ha svelato di essere single e, per il momento, non c’è assolutamente nessuno in grado di suscitarle curiosità ed emozioni, di conseguenza neppure Diego Tavani. Giulia, infatti, ha ammesso che questa estate la dedicherà solamente a suo figlio e anche alla sua vita da single. Per un periodo, infatti, il figlio sarà con suo padre, quindi lei potrà andare in giro per locali e godersi un po’ di bella vita e chissà che, alla fine, non riuscirà a trovare l’amore fuori da Uomini e Donne. Staremo a vedere.