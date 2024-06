In queste ore, Ida Platano ha pubblicato delle Instagram Stories piuttosto criptiche. La donna, infatti, è apparsa piuttosto raggiante e sorridente ma, al contempo, anche un po’ misteriosa. A generare parecchio sgomento è il fatto che si trovasse a Roma, ma la protagonista è stata molto reticente. Questo suo comportamento ha fatto sorgere dei sospetti ai fan. C’entra per caso Uomini e Donne?

Ida Platano felice e raggiante a Roma, come mai si trova nella capitale?

Ida Platano si trova attualmente a Roma. La donna vive e lavora a Brescia, dove gestisce il suo salone di parrucchiera. In più occasioni la protagonista ha ribadito di essere piuttosto impegnata, sta di fatto che fa molta fatica a ritagliarsi dei momenti liberi. Malgrado gli impegni, però, ieri ha pubblicato dei contenuti in cui ha mostrato di essere in un treno diretto a Roma.

Quest’oggi, poi, la Platano ha fatto qualche aggiornamento ai suoi fan. In particolar modo, ha registrato un video in cui ha dato il solito buon giorno ai suoi sostenitori. In seguito, poi, ha ironizzato sulle condizioni climatiche, che anche a Roma sono piuttosto avverse, sta di fatto che piove. Il cattivo tempo, però, non ha spento il sorriso di Ida, la quale ci ha anche tenuto a precisare di stare davvero benissimo.

Ida a Roma per Uomini e Donne o c’è altro?

Per tutta la durata del video la donna non ha fatto che sfoggiare un sorriso smagliante e ammiccante. Pertanto, in molti hanno cominciato a chiedersi il motivo. Inoltre, svariate persone si sono chieste anche cosa ci facesse a Roma. In tutte le Instagram Stories pubblicate Ida non è apparsa in compagnia di nessuno, quindi, che cosa l’avrà spinta ad andare improvvisamente nella capitale?

La donna ha passato la giornata in giro per la città, pubblicando di tanto in tanto qualche scatto. Sul web c’è chi ipotizza che possa esserci qualche collegamento con Uomini e Donne, dato che è lì che vengono effettuate le registrazioni della trasmissione. Forse Ida ha dovuto fare dei colloqui con la produzione, oppure c’è dell’altro? In effetti il suo ritorno nella trasmissione a partire dalla prossima stagione non è affatto da escludersi. Al momento comunque non ci sono altre informazioni, ma le speranze dei suoi fan sono tante.