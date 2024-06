Anche adesso che Uomini e Donne è giunto al termine, Aurora Tropea continua ad essere un bersaglio molto gettonato tra i protagonisti, o gli ex, di UeD. A dire delle cose poco garbate contro la dama, ad esempio, in questo periodo è stata Renata Presti, la quale ha deciso di uscire dalla trasmissione con Maurizio. Ad ogni modo, Aurora non sembra essere intenzionata a cedere alle provocazioni stavolta. La protagonista, infatti, si sta concentrando sulla sua vita e, a tal riguardo, ha mostrato un cambio drastico che ha deciso di apportare al suo look. Ecco cosa ha fatto.

Il cambio radicale di Aurora Tropea dopo UeD

Quando una donna si trova a vivere un momento particolare, dove urge un cambiamento, di solito parte sempre dall’acconciatura. Ebbene, questo è proprio ciò che ha deciso di fare Aurora Tropea. In queste ore, infatti, la donna ha mostrato ai suoi fan di Instagram la nuova acconciatura. Nel dettaglio ha deciso di darci un taglio netto con i capelli, sta di fatto che li ha accorciati in maniera estremamente significativa.

Questo gesto è stato accompagnato anche da una spiegazione. In particolare, infatti, la donna ha detto di trovarsi in un momento piuttosto confuso e particolare, per cui sente il bisogno impellente di cambiare e di modificare la sua vita. Quale modo migliore, dunque, se non partire dal suo aspetto?

Aurora trova un’amica a Uomini e Donne, mentre arriva l’attacco di un’ex dama

Intanto, Aurora non è ancora riuscita a trovare un compagno di vita, in compenso, però, ha trovato un’amica. La donna sta trascorrendo molto tempo insieme a Tiziana Riccardi. Le due si vedono spesso e immortalano le loro uscite mediante i loro account social. Proprio ieri sera, infatti, le due protagoniste si sono concesse una serata incentrata sul ballo e sul divertimento.

Per contro, però, la Tropea ha anche tanti detrattori. Oltre agli opinionisti di Uomini e Donne, che proprio non riescono a tollerarla, Aurora ha tanti rivali anche nel parterre. A dire delle cose poco carine nei suoi riguardi è stata, ad esempio, Renata, ex dama di UeD. Quest’ultima ha ammesso che, inizialmente, la Tropea l’avesse presa in simpatia. Successivamente, però, l’ha conosciuta un po’ meglio ed ha capito di non avere assolutamente nulla in comune con lei, sta di fatto che non andrebbe a prendere neppure un caffè in sua compagnia. Aurora replicherà? Di solito a Uomini e Donne non perdeva occasione per farlo, mentre una volta terminato il programma sta usando una linea molto più morbida.