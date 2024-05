La nuova edizione di Ballando con le stelle si sta avvicinando sempre di più. Lo storico talent con i vip condotto da Milly Carlucci su Rai 1 appassiona sempre una grande fetta di pubblico. Pubblico che non vede l’ora di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti a scendere in pista. E proprio di questo vogliamo parlarvi oggi. Scopriamone di più qui di seguito.

Ballando con le stelle, ci sarà Melissa Satta?

Da come si legge su DavideMaggio, sembra che tra i prossimi concorrenti di Ballando con le stelle potrebbe arrivare anche Melissa Satta. Un’anticipazione che se confermata farebbe arrivare la ex velina di Striscia direttamente sulla pista da ballo della Rai. A proposito di ciò, infatti, la Satta sarebbe la prima velina ad aggiudicarsi un posto nel cast del noto programma. Certo, Elisabetta Canalis ha gareggiato a Dancing with the stars ma la trasmissione è americana, non certamente italiana. Insomma, è probabile che presto rivedremo Melissa in tv dopo i tanti gossip sulla fine della storia con il tennista Matteo Berrettini e tutte le conseguenti polemiche che l’hanno veramente travolta.

Belen Rodriguez, niente Ballando con le stelle?

Tra le varie voci dei possibili concorrenti di Ballando con le stelle era comparso anche il nome di Belen Rodriguez. Sempre DavideMaggio però ha fatto sapere che la nota showgirl e conduttrice argentina non sarà presente tra i concorrenti del programma di Milly Carlucci. Si tratterebbe di una decisione last minute che certo non farà piacere ai fan di Belu che già la immaginavano danzare in pista.

Tra l’altro, pare che l’indiscrezione sulla possibile partecipazione di Nina Moric non sia veritiera e dunque anche lei, così come Belen, non dovrebbe essere all’interno del cast di Ballando con le stelle.

In ogni caso manca ancora un po’ di tempo all’inizio del programma e sicuramente presto ci saranno delle ulteriori notizie in merito per cui continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati!