Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 10 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, sembra che il venerdì si presenti con la sua tipica intensità. Ciononostante, le porte celesti sono aperte grazie al favore del cielo. La Luna è dalla nostra parte, rendendo questa giornata ideale per risolvere le questioni pendenti o avviare incontri diretti. In vista dell’estate, che si prevede ricca di eventi, è il momento di prepararsi. Se sei del segno dell’Ariete e ti occupi di attività autonome desiderose di crescita, o se stai considerando una decisione importante per la tua famiglia, mi sento di proporti un’ottica positiva, forse addirittura proattiva. Se accanto a te hai delle persone che ti sostengono, o se devi riconsiderare un progetto, o addirittura liberarti da un problema, le stelle oggi sono sicuramente alleate.

Oroscopo del Toro

Toro, come affermavo ieri, le disgrazie non arrivano sempre a scopo distruttivo. Capita che, in passato, ti sei innervosito per il comportamento di una persona che non rispecchiava le tue aspettative. Adesso, però, ti accorgi che avere un po’ di distanza da quella figura potrebbe essere un bene. Pertanto, le positive notizie non si interromperanno: dal 15, Mercurio rientrerà nel tuo segno. È importante accettare certe sconfitte, se ci sono, come parte del gioco. Però, è l’alba di una nuova vita. È evidente che il tuo precedente stile di vita, se ti ha portato a questo punto di svolta, non ti appagava completamente. Forse era una vita piena di piaceri superficiali. Pensavi di essere contento, ma non era così. In questi giorni, tutti i nati sotto il segno del Toro cercano tranquillità e realtà tangibili.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, avrete una giornata piena di interessi e stimoli, grazie all’energia fervida generata dalla luna nel vostro segno. L’arrivo imminente di Venere nel suo percorso zodiacale rappresenta un’opportunità favorevole per esprimere tutta la vostra attrattività e carisma naturale. Non dimenticate che l’immancabile passaggio di Giove sotto il vostro segno rappresenta un momento propizio per rinsaldare relazioni e nutrire i sentimenti più profondi.

Oroscopo del Cancro

Cancro, è importante sottolineare che il tuo weekend sarà guidato dalla luna, il tuo personaggio principale, il narratore del tuo racconto quotidiano. Considerando l’importanza di sabato e domenica, potrebbe essere opportuno posticipare eventuali appuntamenti romantici. Desidero che tutti i cancerini recuperino la loro autostima e il controllo delle emozioni; anche se il mese di aprile è stato faticoso, ora le idee sono cristalline. E anche per chi è stato messo da parte, non c’è più necessità di farsi avanti nuovamente.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone inizia con ottime prospettive grazie alla luna favorevole. Tuttavia, una luna propizia non garantisce grandi sviluppi, come si suol dire “una rondine non fa primavera”. È possibile che persistano alcune problematiche relative ai sentimenti o alla famiglia da risolvere. Situazioni riguardanti la divisione di un’eredità, finanziamenti sia personali che relativi al business potrebbero necessitare di chiarimenti, dato che c’è un senso di stasi in questo periodo. È possibile anche che non ti stia sentendo al meglio. Aggiungo, le ultime tre giornate potrebbero aver pesato sul tuo benessere fisico. Pertanto, il mio consiglio è rilassarti. Nonostante queste sfide, rimani un vincitore e nessuno ti priverà delle grandi gioie che arriveranno a partire da giugno. Se tuttavia ti senti affaticato, prenditi un momento di pausa.

Oroscopo della Vergine

Vergine, ti aspetta una giornata sotto il segno di una certa fatica e tensione. Probabilmente si tratta di risolvere adempimenti pregressi, cosa che genera un clima di nervosismo. Non c’è bisogno di fingere, sai che le sfide sono ciò che cerchi. L’impegno mentale è una costante nella tua vita e non ti fermeresti mai. Tuttavia, c’è un limite a tutto e quando questo viene oltrepassato è bene lasciare che gli eventi prendano il loro corso se possibile. Le responsabilità sono molte e nelle questioni d’amore è necessario ritrovare un po’ di serenità. Spero che, dopo le turbolenze degli inizi del mese, la situazione si stia stabilizzando. Non ci mancheranno le opportunità di sviluppare progetti o programmi. Tutto ciò che hai fatto fino a questo punto non è passato inosservato, anche se lo scoprirai solo a partire da Giugno. La ruota, prima o poi, gira.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, le tue stelle irraggiano una luce sempre più vivace. Questo è un periodo astrologico importante, ideale per lasciare alle spalle esperienze dolorose. La tua energia si rianimerà nella seconda metà dell’anno e maggio sarà un mese perfetto per recuperare le forze, spingendo verso nuovi obiettivi. Rifletti su come tu possa vivere più appieno la tua relazione d’amore, in quanto penso che molti di voi abbiano intrapreso un percorso di riflessione sui propri legami affettivi tra febbraio e aprile. A dispetto dei momenti di forte tensione vissuti, tutto sembra indicare un rinnovamento in senso positivo.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno dello Scorpione ha inaugurato il mese facendo i conti con un consistente numero di ostacoli pianetari. È pertanto cruciale mantenere la distanza da circostanze particolarmente onerose. Ora vi faccio notare, come ben sapete da tempo, controllate quanto accaduto tra lunedì e mercoledì. Io ritengo che abbiate dovuto sostenere un impegno doppio e che, probabilmente, siano riemersi certi problemi oppure alcune situazioni non abbiano seguito l’andamento desiderato. È giunto il momento di risvegliarsi e allontanarsi da condizioni avverse.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, questa Luna in opposizione certamente non può rallentare il tuo passo di corsa, dato che sei nato sotto una stella fortunata. È inevitabile notare un pizzico di tensione, forse perché dopo aver assaporato il gusto di un successo, ora devi impegnarti a mantenere quel ritmo. Capisco che ti possa sembrare una competizione con te stesso, quasi come una pressione di dover fare sempre meglio. Ti chiederai come farai nei mesi di agosto e settembre per conservare tutto ciò che hai ottenuto. Il mio consiglio è di cercare il più possibile di rilassarti e perché no, di vivere un’estate all’insegna del riposo, concedendoti una meritata vacanza. Ovviamente, non dimenticare che c’è bisogno anche di lavorare un po’. E soprattutto, circondati di gente positiva: avere vicino persone con uno sguardo ottimista verso il futuro può aiutarti a vedere le cose in una luce più positiva.

Oroscopo del Capricorno

Amico di Capricorno, il cuore dell’universo ti invita a meditare. Sebbene gran parte sia già in atto, se stai dando il via a un nuovo progetto o cercando di organizzare il meglio, certamente c’è ancora la possibilità di perfezionare qualche dettaglio minore. Comunque, la maggior parte è saldamente in campo e ritengo che, dal 15 in poi, con anche il favore di Curio, ci saranno poche probabilità di errore. Ovviamente, tutto dipende dalle caratteristiche personali, ma chi partecipa a una competizione avrà l’opportunità di trionfare, perfino l’avversario potrebbe finire per segnare un autogol. L’amore, invece, sta nella fase di recupero.

Oroscopo dell’Acquario

I nativi dell’Acquario possono rilevare un po’ di tensione nelle questioni d’amore, o si potrebbero sentirsi sopraffatti da una moltitudine di problematiche che disturbano l’armonia sentimentale. Si sa, l’amore prospera nella tranquillità. Perciò, anche se ci sono difficoltà con un partner speciale in questo periodo, vi consiglio di non affrettarvi a far cadere le vele. Questo consiglio vale per i single di Acquario che potrebbero temere di non trovare la propria metà ideale. Pazienza. Dal 23, l’influenza di Venere sarà notevolmente positiva, e presto anche Giove si posizionerà in modo favorevole. Questi cambiamenti astrologici possono rivoluzionare completamente la situazione sentimentale nel giro di poco tempo.

Oroscopo dei Pesci

Piccoli ostacoli incontreranno i Pesci, causati da una dissonanza lunare che potrebbe risolvendo anche un mal di testa o un problema ortopedico. C’è chi vorrebbe esprimere qualcosa, ma sarebbe meglio celarlo per evitare delle contese. Insomma, la giornata sarà più o meno equilibrata, ma l’analisi complessiva presenta un quadro favorevole: abbiamo il Sole, la Luna, Venere e Marte in un aspetto positivo. Perciò, anche se potrebbero esserci occasionali sbalzi d’umore o episodi di gelosia, tutto si risolverà nel migliore dei modi. Inoltre, nuove idee e progetti sono in fase di valutazione, in preparazione a un miglioramento che non si limiterà al 2024, ma si estenderà fino al 2025.

