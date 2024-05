Amici 23 è andato in onda con un nuovo episodio del daytime questo pomeriggio, giovedì 9 maggio 2024, su Canale 5. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore all’interno della casetta? Ai ragazzi sarà arrivato qualche nuovo guanto di sfida in vista della semifinale di sabato? Forse avranno discusso tra di loro o avranno espresso le loro opinioni adesso che la fine del percorso si avvicina sempre di più? Magari i giovani talenti avranno fatto qualche previsione al riguardo… Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.

Amici 23, il tavolo del talento e della verità

La striscia quotidiana di Amici 23 di oggi si è aperta con una convocazione nello studio per i ragazzi. Qui hanno trovato un bellissimo tavolo e tantissimo cibo. I semifinalisti si sono divertiti tanto ma non sono mancati colpi di scena. Mentre i ragazzi erano impegnati a mangiare, infatti, qualcuno ha urlato e i concorrenti hanno capito che forse si trattava di qualche scherzo. La produzione ha invece richiesto una esibizione e tutta la sincerità. Quel tavolo è infatti del talento e della verità. Ogni volta che è stato emesso un suono è stata fatta una domanda o una richiesta. E il suono era ovviamente il grido. Vediamo come è andata:

Sarah ha dovuto cantare Chimica di Rettore e Ditonellapiaga, cercando di coinvolgere i suoi compagni che, seduti al tavolo, hanno ballato e sono anche intervenuti al microfono. I ragazzi hanno fatto i complimenti a Sarah.

ha dovuto cantare Chimica di Rettore e Ditonellapiaga, cercando di coinvolgere i suoi compagni che, seduti al tavolo, hanno ballato e sono anche intervenuti al microfono. I ragazzi hanno fatto i complimenti a Sarah. Marisol ha dovuto dire che cosa ha pensato la prima volta che ha visto Petit. La prima volta che lo ha visto è stato in hotel. Quando lo ha poi visto ai casting ha capito che era lo stesso ragazzo dell’hotel. Loro hanno iniziato a conoscersi nella scuola. A primo impatto ha pensato che era molto simpatico e la faceva ridere.

ha dovuto dire che cosa ha pensato la prima volta che ha visto Petit. La prima volta che lo ha visto è stato in hotel. Quando lo ha poi visto ai casting ha capito che era lo stesso ragazzo dell’hotel. Loro hanno iniziato a conoscersi nella scuola. A primo impatto ha pensato che era molto simpatico e la faceva ridere. Dustin ha avuto solo trenta secondi per raggiungere la sala quattro e ballare una coreografia. I suoi compagni hanno seguito l’esibizione direttamente dallo studio mentre il danzatore vedeva loro in collegamento. Dustin ha definito la prova abbastanza strana.

ha avuto solo trenta secondi per raggiungere la sala quattro e ballare una coreografia. I suoi compagni hanno seguito l’esibizione direttamente dallo studio mentre il danzatore vedeva loro in collegamento. Dustin ha definito la prova abbastanza strana. Holden ha dovuto elencare un pregio ed un difetto di ogni suo compagno. Di Dustin ha detto che è ottimo come ballerino e come persona. Di Petit apprezza il carattere. Di Marisol ha detto lo stesso di Dustin. Di Mida ha detto che lo apprezza. Anche di Sarah di cui ha detto che è maturata tanto, facendo una vera evoluzione umana ed artistica. I difetti non gli ha elencati.

ha dovuto elencare un pregio ed un difetto di ogni suo compagno. Di Dustin ha detto che è ottimo come ballerino e come persona. Di Petit apprezza il carattere. Di Marisol ha detto lo stesso di Dustin. Di Mida ha detto che lo apprezza. Anche di Sarah di cui ha detto che è maturata tanto, facendo una vera evoluzione umana ed artistica. I difetti non gli ha elencati. Tutti i ragazzi sono dovuti andare sul palco a ballare insieme un medley musicale. Tra le canzoni: Macarena e altri balli di gruppo.

i ragazzi sono dovuti andare sul palco a ballare insieme un medley musicale. Tra le canzoni: Macarena e altri balli di gruppo. Mida ha dovuto cantare Good times di Ghali.

ha dovuto cantare Good times di Ghali. Dustin ha scelto e ringraziato Marisol perché pensa che abbiano le stesse cose nella testa. Poi però ha voluto ringraziare anche gli altri compagni.

ha scelto e ringraziato Marisol perché pensa che abbiano le stesse cose nella testa. Poi però ha voluto ringraziare anche gli altri compagni. Petit ha dovuto cantare Abbracciame.

ha dovuto cantare Abbracciame. Sarah ha scelto Marisol nel caso in cui si svegliasse sopra un’isola deserta. La cantante ha detto che sono sempre state unite fino a quando è arrivato Petit! Il loro rapporto è bello e sicuramente continuerà anche fuori da Amici.

ha scelto Marisol nel caso in cui si svegliasse sopra un’isola deserta. La cantante ha detto che sono sempre state unite fino a quando è arrivato Petit! Il loro rapporto è bello e sicuramente continuerà anche fuori da Amici. In studio è entrato un oggetto misterioso ed i ragazzi hanno dovuto collaborare per indovinare la sua utilità. Si trattava di uno sbuccia arancia.

ed i ragazzi hanno dovuto collaborare per indovinare la sua utilità. Si trattava di uno sbuccia arancia. A Petit è stato chiesto di fare una serenata per Marisol. Il cantante l’ha quindi portata sulle scale e le ha dedicato Mammamì a cappella.

è stato chiesto di fare una serenata per Marisol. Il cantante l’ha quindi portata sulle scale e le ha dedicato Mammamì a cappella. Holden ha dovuto cantare Chemical di Post Malone.

ha dovuto cantare Chemical di Post Malone. Mida ha spiegato che il suo momento più bello ad Amici è stata l’uscita del singolo Rossofuoco. Quello più brutto ogni volta che la Pettinelli faceva dei commenti negativi.

ha spiegato che il suo momento più bello ad Amici è stata l’uscita del singolo Rossofuoco. Quello più brutto ogni volta che la Pettinelli faceva dei commenti negativi. Tutti hanno dovuto rispondere al perché vogliono andare in finale. Petit ha detto che lo vorrebbe per concludere il percorso ed anche per una questione di rivincita. Marisol ha detto che tutti gli sforzi non sarebbero inutili, sarebbe la ciliegina sulla torta e ripagherebbe tutti i sacrifici fatti per studiare danza. Per Mida sarebbe un orgoglio e una gioia per i suoi genitori, oltre che una rivincita personale. Sarah pensa di aver fatto un bel percorso e arrivare in finale sarebbe un traguardo perché sta cercando di arrivare al suo obiettivo. Holden lo vorrebbe per l’impegno personale e i sacrifici fatti nella sua vita per la sua musica. Per Dustin sarebbe un ritorno a casa in cui dire ho fatto tutto, compreso imparare una nuova lingua.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Amici 23

Una lezione di Zumba

I ragazzi hanno partecipato ad un’esperienza speciale con Marlù, tutti insieme e per l’ultima volta. Gli allievi hanno fatto una lezione di Zumba con Viky Zagarra, famosa istruttrice di Zumba. Holden è stato assente alla lezione mentre Marisol l’ha seguita in palestra da seduta.