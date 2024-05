Da quanto i concorrenti dell’Isola dei Famosi sono stati divisi in due gruppi, gli equilibri sono drasticamente cambiati. Già in questi primi giorni di separazione si avvertono le prime enormi differenze tra le due compagini. In una, infatti, si respira un clima decisamente più disteso e collaborativo, mentre nell’altra si sta verificando il caos totale.

Edoardo Stoppa e il nuovo fuoco all’Isola dei Famosi

Durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, i concorrenti sono stati divisi in due squadre, quella capitanata da Samuel Peron e quella capitanata da Greta Zuccarello. Nella prima fazione si respira un clima molto più teso, specie poiché i concorrenti non sembrano riuscire ad accendere il fuoco. Situazione del tutto differente, invece, nell’altra squadra. Lì, infatti, si respira un’atmosfera molto più collaborativa.

In queste ore, infatti, Edoardo Stoppa si è subito messo all’opera per cercare di accendere il fuoco, che sull’Isola dei Famosi è una cosa assolutamente imprescindibile altrimenti si resta a digiuno. Ebbene, dopo svariati tentativi, per la quarta volta, il protagonista è riuscito nel suo intento, sta di fatto che tutti i membri della sua squadra lo hanno applaudito e si sono complimentati con lui.

Grandi tensioni nel gruppo capeggiato da Samuel Peron

Come già anticipato, nell’altra squadra la situazione è assolutamente diversa. L’addetto all’accensione del fuoco dovrebbe essere Artur Dainese. Il naufrago, però, si è sfogato ammettendo di essere andato un po’ in crisi in quanto avvertisse troppo caldo. Appiccare il fuoco, però, è una cosa del tutto prioritaria, quindi, gli altri compagni d’avventura gli hanno fatto un po’ di pressioni.

Artur non è riuscito nel suo intento, almeno per il momento, e la cosa non ha fatto altro che sollevare nuove polemiche e tensioni. Soprattutto Rosanna Lodi è apparsa piuttosto spazientita, sta di fatto che detto di non voler fare più nulla sull’isola poiché ogni cosa che fa viene sempre criticata. Samuel Peron, leader di questa fazione, ha ammesso durante un confessionale che le tensioni siano scaturite principalmente dalla frustrazione di non poter mangiare a causa del fuoco. Cosa succederà nelle prossime ore? I concorrenti riusciranno ad appianare queste divergenze? Vedremo.