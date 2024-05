Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Ida Platano non ha accettato le scuse di Mario Cusitore, sta di fatto che gli ha dato una sorta di addio, questo sarà sempre da vedersi con il tempo. Intanto, però, la donna pare che abbia già un nuovo spasimante. Ecco cosa le è successo in queste ore.

Cambio look per Ida e nuovo amore all’orizzonte?

Ida Platano ha deciso di cambiare il suo look, sta di fatto che ha modificato il colore dei suoi capelli tingendoli di un castano decisamente più scuro rispetto al solito. Lei stessa ha ammesso che aveva voglia di cambiare aspetto, anche perché non le piace vedersi sempre allo stesso modo. Ebbene, questo cambio nel look potrebbe essere il preludio ad un cambio anche nella sua vita sentimentale?

Adesso che il percorso a Uomini e Donne si è concluso, in malo modo, la donna è assolutamente libera di conoscere e frequentare chiunque voglia. A quanto pare, sembra che ci sia un uomo in particolare interessato a lei. Lui si chiama Roberto, e in queste ore ha deciso di recapitarle dei fiori con un bigliettino che ha lasciato la dama senza parole.

La Platano spiazzata da uno spasimante: cosa è successo

Ida Platano ha condiviso questo splendido pensiero mediante il suo account di Instagram. Nel video, in cui ha mostrato i fiori, la donna ha inquadrato anche il bigliettino scritto dall’uomo misterioso. La persona in questione ha detto alla Platano di non essere triste. Quando, purtroppo, le capita di vivere dei momenti no, la dama dovrebbe alzare gli occhi al cielo e guardare verso una stella, la quale indica che una persona le voglia bene. Roberto ha ammesso di essere proprio tra queste persone.

Ida è rimasta senza parole sia per il dono sia, soprattutto, per il biglietto molto bello e toccante. Ad ogni modo, la parrucchiera ha ammesso di non sapere chi sia l’uomo in questione, tuttavia, lo ha voluto ringraziare dal profondo del suo cuore. Adesso, dunque, non resta che attendere per vedere se costui verrà allo scoperto.