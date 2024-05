La puntata dell’8 maggio di Uomini e Donne è stata caratterizzata da svariate discussioni, tutte inerenti il Trono Over. Sabrina è stata presa di mira a causa di alcuni comportamenti, mentre un’altra dama ha fatto delle confessioni imbarazzanti. Ecco cosa è successo.

Sabrina attaccata a UeD, sta prendendo in giro tutti? Gianni la bacia

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da Sabrina e Tino. I due si stanno conoscendo da poco e il cavaliere è sembrato propenso ad andare avanti. La dama, invece, è stata un po’ restia, sta di fatto che ha provato in tutti i modi a trovare il pelo nell’uovo pur di scaricare lo spasimante, cosa che alla fine ha fatto. Successivamente, poi, è intervenuto Maurizio il quale ha accusato la dama di essere una falsa ed ha lasciato intendere che è a UeD solo per farsi vedere e per stare al centro dello studio. Lei ha provato a difendersi ma questa, in effetti, è stata anche l’impressione degli opinionisti.

Per la donna, poi, è arrivato un nuovo cavaliere di nome Stefano che, tuttavia, forse a causa del forte imbarazzo, ha fatto un po’ di gaffe che subito sono state evidenziate da Gianni Sperti e Tina Cipollari. Ci ha pensato Maria De Filippi a difenderlo. Ad ogni modo, alla fine il cavaliere è stato mandato via. La dama, però, ha continuato ad essere al centro dell’attenzione in quanto ha ammesso che in un uomo nota soprattutto il suo “sapore”. Gianni, allora, le ha proposto di baciarlo a centro studio per sperimentare questa teoria. Lei ha accettato, così i due si sono baciati lasciando tutti senza parole.

Avvicinamento tra Cristiano e Asmaa, una dama mortifica i cavalieri

In seguito c’è stato un avvicinamento tra Cristiano e Asmaa. Il cavaliere ha deciso di invitarla a ballare, cosa che ha innervosito Giulia. Lui, alla fine, dopo diverse esortazioni dai presenti, ha ammesso di nutrire un interesse per la Fares. Marcello Messina ha conosciuto due nuove ragazze venute nel programma appositamente per conoscerlo, ma il cavaliere le ha mandate via entrambe dichiarando che non gli sia scattato nulla. Jessica, poi, ha ammesso di essere arrabbiata con Marcello in quanto ha sostenuto che l’uomo le avesse detto delle brutte frasi da lontano, ma lui ha negato tutto, cosa che ha scatenato uno screzio che ha coinvolto anche Diego.

Ad un certo punto, poi, la situazione è degenerata. In studio si è intavolato un discorso sugli odori, particolarmente sull’alito. A quel punto, allora, Alessia ha preso la parola ammettendo che i cavalieri avessero un alito piuttosto pesante. Proprio per tale ragione, ha invitato gli uomini ad assumere delle mentine prima di ballare in quanto la situazione fosse insostenibile. Maria De Filippi è rimasta incredula per la piega che stesse prendendo la situazione.