Sabato 4 maggio il Serale di Amici è tornato in onda con il suo appuntamento settimanale, giungendo alla settima puntata. Dopo l’eliminazione di Sofia della scorsa settimana, i ragazzi si sono rimessi in gioco portando in scena i loro talenti e sfidandosi sotto l’occhio attento di pubblico e giuria.

Ad esprimere le loro preferenze infatti, anche questa volta sono stati gli immancabili Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. La settima serata ha portato all’eliminazione di uno solo degli allievi rimasti ancora in gara.

Amici Serale, le tre manche della settima puntata

Come di consueto, le squadre sono scese in campo fin da subito con le loro sfide, capitanate dai coach di ballo e di canto. La prima manche è partita con gli allievi di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, che si sono scontrati a colpi di talento contro quelli di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Sono proprio questi ultimi a perdere e a vedere finire al ballottaggio finale la loro cantante Martina.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Nella seconda manche invece, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno sfidato la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Anche questa volta però, i ragazzi dei Cucca-Lo si rivelano vincitori e mandano a rischio ballottaggio il cantante Holden e i ballerini Marisol e Dustin. Secondo la decisione dei giudici, è Dustin a doversi mettere in gioco nella sfida finale.

La terza manche infine, ha visto sfidarsi Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Questa volta sono questi ultimi a dover cedere alla sconfitta, vedendo il loro cantante Mida finire al ballottaggio. A doversi contendere il loro posto nel Serale di Amici dunque, sono: Dustin, Martina e Mida.

Amici Serale, la sfida dei professori

A smorzare la tensione sempre più alta delle sfide di Amici, arriva a metà serata il guanto di sfida dei professori. Un momento durante il quale, ancora una volta, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno estasiato il pubblico presente in studio e a casa con la loro performance, tratta dal musical Mammamia.

Se Raimondo Todaro ed Anna Pettinelli hanno optato per una coreografia che omaggiava il Sole, i più spassosi sono stati come sempre Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. In questa puntata la coreografa e il discografico hanno deciso di regalare un doveroso omaggio ad Adriano Celentano.

Amici Serale, gli ospiti della settima puntata

Musica e intrattenimento continuano anche con gli ospiti, che hanno regalato al pubblico risate ed emozioni. Per la comicità infatti, è arrivato ad Amici il grande Enrico Brignano, che ha coinvolto con la sua simpatia giudici e conduttrice. Un altro grande ritorno è stato molto apprezzato, quello di Emma Marrone. L’ex allieva di Amici infatti, è tornata nello studio in veste di cantante, presentando il suo ultimo brano “Femme Fatale”.

Amici Serale, chi è stato eliminato

La fase finale della puntata ha visto scendere in campo nuovamente i tre talenti decretati dalle manche. Dustin, Martina e Mida sono giunti dunque a sfidarsi tra performance di danza ed esibizioni canore. Il primo ad essere salvato è stato il ballerino, che ha potuto così riabbracciare i suoi compagni proseguendo nella corsa verso la vittoria.

Tra Martina e Mida la sfida è proseguita, fino ai saluti consueti nello studio. I due cantanti hanno raggiunto la casetta, dove Maria De Filippi ha rivelato il verdetto. Ad essere eliminata è stata Martina, che non è riuscita a trattenere lacrime di dispiacere. Allo stesso tempo però, la cantante ha ottenuto la proposta di lavoro in un importante musical, Saranno Famosi.