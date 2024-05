L’Isola dei Famosi non sta attraversando assolutamente un periodo piacevole. I ritiri si accumulano sempre di più, gli ascolti calano e questo sta spingendo i piani alti a valutare di chiudere anticipatamente il reality show. Invece che andare in onda fino al 10 giugno, infatti, esso dovrebbe essere trasmesso fino al 28 maggio o, al massimo fino al 4 giugno. Ad ogni modo, in queste ore, a generare molto scompiglio è stata una foto pubblicata da Sonia Bruganelli. Ecco cosa è emerso.

Sonia è diretta in Honduras, che è andata a fare?

L’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi pare che chiuderà in maniera anticipata. Il cast piuttosto inconsistente non sta giovando agli ascolti, e questo non è accettabile per un programma dai costi così elevati come quelli previsti dall’Isola.

Al fine di determinare un’inversione di rotta, dunque, pare che gli autori potrebbero giocarsi la carta Sonia Bruganelli. Quest’ultima ha pubblicato una foto in cui si è ripresa all’interno di un aereo privato intenta ad affrontare un volo intercontinentale. A tal riguardo, la donna ha anche dichiarato di essere diretta in Honduras.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La Bruganelli all’Isola dei Famosi? Cosa si sa

Dopo aver dato questo annuncio, però, sul profilo di Sonia non è apparso più nessun riferimento alla faccenda. La fantasia degli utenti del web, però, ha cominciato a vagare. La Bruganelli sarà davvero diretta in Honduras, oppure ha voluto solamente stuzzicare i suoi fan generando un po’ di hype?

Alla luce di tutto quello che sta capitando all’Isola dei Famosi, però, non sarebbe affatto da escludere una mossa estrema, che prevedrebbe lo sbarco della pungente opinionista sulle meravigliose spiagge onduregne per cercare di gettare un po’ di pepe sul programma. Non resta che attendere per vedere che cosa accadrà.