Lucia Ferrari è stata una delle ballerine più amate di questa ultima edizione di Amici 23. Purtroppo è stata eliminata contro Sofia, l’ultima uscita lo scorso sabato. La danzatrice ha rilasciato un’intervista per Coming Soon. Qui ha parlato della sua esperienza all’interno del programma tv, dei suoi rapporti, incluso quello con Ayle e dei suoi progetti futuri. Scopriamo che cosa ha raccontato Lucia qui di seguito.

Lucia Ferrari dopo Amici 23

Lucia Ferrari ha raccontato che la sua esperienza ad Amici 23 è stata soddisfacente perché ha lavorato tanto ed ogni giorno. È stata un’esperienza più unica che rara, ricca di alti e bassi, che l’ha anche cambiata tanto. Lei si ritiene soddisfatta, anche se avrebbe voluto fare di più. Non è infatti riuscita a raggiungere alcuni obiettivi che si era prefissata eppure non ha rimpianti. Ora che è fuori dal talent dimostrerà quanto vale.

All’interno di Amici 23 ha collezionato dei ricordi molto belli. Tra questi sicuramente quando ha potuto ballare per Angelina Mango, mentre lei cantava La noia, canzone sanremese che ha vinto il Festival e che è in gara per l’Italia all’Eurovision Song Contest. Per Lucia, Angelina è una bellissima persona, oltre al fatto che è stata molto gentile con lei. Un altro momento molto significativo per la ex danzatrice della squadra di Emanuel Lo è stato quando è arrivata ultima in una gara. Dopo l’episodio, infatti, Maria le permise di ballare nuovamente e lei in quell’esibizione si è lasciata andare completamente.

Lucia parla del rapporto con Ayle e quello con Giulia Stabile

Lucia si è espressa anche sul suo rapporto con Ayle ed ha rivelato che per lei rappresenta una boccata d’aria fresca. Le trasmetteva sempre molta leggerezza con le sue battute, la aiutava a staccare la spina nelle giornate più stressanti. È stato un grande punto di riferimento nella scuola. Lucia ed Ayle si sono aiutati a vicenda perché si capivano, ha spiegato la ballerina. Lei crede che sono molto diversi ma sotto tanti aspetti sono simili. Insomma Ayle per Lucia è una persona a cui tiene davvero tanto.

Ed a proposito di rapporti, la Ferrari ha voluto parlare pure di quello con la professionista Giulia Stabile. Secondo lei è una persona speciale, un’amica che augura a tutti di trovare. La stima tantissimo e non si aspettava di legare così tanto con lei. L’ha definita come una ragazza semplice, con le sue insicurezze e fragilità. Lei per Lucia c’è stata anche nei momenti più difficili anche perché avendo partecipato ad Amici come allieva lei stessa, capiva molto bene gli stati d’animo dei ragazzi.

Chi vincerà secondo Lucia

Lucia ha detto che ogni giorno cambia idea su quello che sarà il vincitore di Amici 23. Secondo la Ferrari tutti i ragazzi che sono rimasti al Serale sono forti e meriterebbero quindi la vittoria. Lei fa il tifo per tutti ma in particolar modo per Dustin e Marisol. Quindi spera proprio che a vincere sia uno dei due. Nell’intervista ha aggiunto che sono due bellissime persone, oltre due ballerini fantastici. Lucia ha detto che Marisol è una grande lavoratrice e si rivede tanto in lei perché è molto dura con se stessa, è determinata e si spinge oltre i suoi limiti. A livello umano Lucia si trovava benissimo con Marisol e la faceva stare bene. Di Dustin ha detto di averlo conosciuto ai casting, quando erano gli unici stranieri e si sono trovati automaticamente. Anche lui è una persona buona, umile, simpatica oltre che un ballerino davvero straordinario.

Lucia Ferrari ballerina professionista ad Amici?

E se Lucia dovesse tornare ad Amici ma come ballerina professionista? Per lei sarebbe un sogno, anche perché adesso Amici è un po’ casa sua ed è un posto che non potrà mai dimenticare. Intanto, spera di poter girare il mondo ballando. Chissà che non la ritroveremo sui palchi dei concerti di Taylor Swift e Beyoncé, così come sogna lei.