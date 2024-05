Ennesimo ritiro all’Isola dei Famosi. Da pochissimo è trapelata la notizia inerente l’abbandono definitivo di Daniele Radini Tedeschi dal reality show. Lo staff del programma ha dato l’annuncio ufficiale inerente l’abbandono del protagonista mediante i social e attraverso il sito ufficiale della trasmissione. Ma cosa sta succedendo?

L’annuncio sull’abbandono di Daniele Radini Tedeschi dell’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi si è verificato l’ennesimo ritiro. Dopo Pietro Fanelli, che si è recentemente sfogato contro il programma, anche Daniele Radini Tedeschi ha abbandonato l’avventura. L’annuncio è stato diramato direttamente dallo staff della trasmissione che, tuttavia, non è voluto entrare nel merito della faccenda.

In particolar modo, infatti, dall’annuncio si legge che il concorrente abbia deciso di abbandonare il programma, pertanto, la sua esperienza all‘Isola dei Famosi si è conclusa, e Daniele non farà più ritorno in playa da tutti gli altri concorrenti ancora in gioco.

Ritiro annunciato? Cosa è successo qualche giorno fa

Al momento, dunque, non si sa esattamente che cosa sia successo al protagonista, tuttavia, pare che potrebbe trattarsi di problemi di salute. Ricordiamo, infatti, che un po’ di giorni fa, Daniele abbandonò la playa per effettuare alcuni accertamenti medici a seguito di alcuni problemi di salute.

In quella circostanza, però, decise di farvi ritorno, scelta avallata sicuramente anche dai medici del posto. Adesso, invece, è arrivata la notizia del ritiro che, tuttavia, era già stata anticipata in questi giorni dall’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima, infatti, aveva ammesso di essere a conoscenza di un nuovo possibile ed imminente ritiro e, a quanto pare, tutto è andato come previsto.