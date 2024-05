Il clima pacato e tranquillo che si è respirato sull’Isola dei Famosi in questi giorni, dopo lo sbarco della mamma di Alvina Verecondi Scortecci e la moglie di Edoardo Stoppa, è stato interrotto da alcune tensioni. A mostrarsi particolarmente adirata è stata Rosanna Lodi, ma non solo. Anche l’arrivo di un nuovo comunicato ha spiazzato i concorrenti.

Nuove tensioni all’Isola dei Famosi: lo sfogo di Rosanna Lodi

Dopo aver trascorso una piacevole serata attorno al fuoco, a mangiare del buon riso e a cantare accompagnati dalla chitarra, sono sopraggiunte nuove tensioni. Rosanna Lodi ha mostrato la sua avversione nei riguardi di Artur Dainese e Khady Gueye per il gesto di nascondere lo spray antizanzare. La donna non si riesce a capacitare di come i due siano riusciti ad essere così egoisti considerando quanto i concorrenti soffrano a causa delle zanzare sull’isola.

Valentina Vezzali, invece, ha cercato di alleggerire la tensione andando a parlare con Khady e cercando di darle alcune dritte su come comportarsi. Anche Artur ha deciso di fare un passo distensivo nei riguardi dei suoi compagni d’avventura, sta di fatto che si è aperto con loro raccontando alcuni retroscena sul suo passato e sulla sua famiglia. Inoltre, tra Dainese e la Gueye si sta venendo a creare un’intesa sempre più forte. Starà davvero per nascere la prima coppia di questa edizione del programma?

Rosanna è ancora infastidita dal comportamento di Artur e Khady e pensa che Valentina non prenda posizione ⚡️⚡️#Isola@MedInfinityIT pic.twitter.com/IdSINWWe2R — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 1, 2024

Nuovo comunicato e riunione tra i naufraghi

Nel giro di poco tempo, però, le tensioni sono tornate a farsi sentire. Rosanna Lodi, infatti, ha sbottato anche contro Edoardo Franco. La donna ha ritenuto che il compagno d’avventura fosse troppo disordinato nel cucinare. Proprio per tale motivo, lo ha invitato a rispettare alcune regole allo scopo di mantenere un po’ di ordine in più. Edoardo, però, non ha molto apprezzato il comportamento della donna, sta di fatto che non è stato collaborativo verso la sua richiesta.

Ad interrompere le normali attività dei naufraghi, poi, è stato anche l’arrivo di un nuovo comunicato. Che annuncio avrà fatto lo Spirito dell’Isola? Nel frattempo, il leader Edoardo Stoppa ha deciso di indire una riunione tra i naufraghi per cercare di organizzare al meglio le attività da svolgere. Il protagonista ha ammesso che, fino a questo momento c’è stata una gestione troppo patriarcale, mentre d’ora in avanti le decisioni saranno prese per alzata di mano.