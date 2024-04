Francesco Benigno proprio non riesce a darsi per vinto dopo tutto quello che è accaduto all’Isola dei Famosi. Il protagonista, infatti, sta continuando a pubblicare video contro il programma a seguito della messa in onda della clip nella quale è mostrata la discussione con Artur Dainese che gli è costata la squalifica. Stavolta, però, ad essere presa di mira è stata soprattutto la conduttrice della trasmissione. Ecco cosa ha detto.

L’ironia di Francesco Benigno sulla sessualità di Vladimir Luxuria e nuove accuse

Nel corso di una nuova diretta su Facebook, Francesco Benigno ha tuonato nuovamente contro la produzione dell’Isola dei Famosi. L’ex naufrago ha preso di mira Vladimir Luxuria, accusandola di aver detto delle imprecisioni durante la puntata di ieri del programma. Prima di entrare nel cuore della faccenda, però, Benigno ha ironizzato sulla sessualità della conduttrice. Nello specifico, infatti, ci ha tenuto a precisare che, in questa circostanza, contrariamente a quanto accaduto in precedenza, avrebbe parlato di Vladimir al femminile, altrimenti lei gli avrebbe potuto dare dell’omofobo, cosa non vera.

Dopo aver fatto dell’ironia sulla faccenda, poi, Benigno ha accusato Luxuria di aver raccontato delle bugie. La presentatrice, infatti, nel descrivere la lite tra Francesco e Artur, ha dichiarato che Benigno avesse messo le mani al collo al suo ex compagno d’avventura. Questa scena, però, pare non si sia mai verificata. Inoltre, Francesco ha anche continuato a ribadire di essersi solo difeso, in quanto è stato Artur il primo a provocarlo.

Le spiazzanti richieste di Francesco: contraddittorio e scuse pubbliche

Successivamente, poi, Francesco ha accusato Vladimir di aver offeso sia lui sia la sua famiglia, sta di fatto che gli ha detto che dovrebbe andare a farsi curare. Ad ogni modo, la rabbia maggiore dell’attore risiede nel fatto che la conduttrice non gli abbia concesso il diritto di replica. Vladimir e tutto lo staff starebbero sfruttando questo caso solo per cercare di risollevare un po’ gli ascolti, tuttavia, hanno paura di ospitarlo in studio per un contraddittorio.

Secondo Francesco, in un paese democratico questo dovrebbe assolutamente verificarsi. Inoltre, Benigno ha anche detto di sentirsi sereno, in quanto sul web in tanti si stanno schierando dalla sua parte. Benigno, inoltre, ha anche smentito alcune voci che stanno circolando in rete in merito al fatto che lui e gli autori dell’Isola sarebbero d’accordo per tenere alto il livello di attenzione del pubblico. Ebbene, questa cosa non è assolutamente vera. Infine, l’attore ha chiosato dicendo di aspettarsi addirittura le scuse di Vladimir. Come reagirà la conduttrice?

