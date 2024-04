Amici 23 è tornato in onda questo pomeriggio, martedì 30 aprile 2024, su Canale 5, con una nuova puntata del daytime. Che cosa sarà stato mostrato? Saranno arrivati dei nuovi guanti di sfida dopo quello della maestra Celentano per i Cucca Lo? Ci saranno state nuove crisi emotive per i concorrenti? La vera attesa per il daily di oggi in realtà è tutta riservata all’anticipazione che era stata data a fine puntata ieri. Lo spoiler vedeva protagonisti nello studio del pomeridiano tutti gli allievi che sono stati eliminati durante il serale. Sarà stato svelato finalmente il motivo del loro ritorno? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.

Amici 23, il ritorno degli eliminati: il motivo

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di oggi è iniziata proprio come ci eravamo lasciati ieri, con l’anticipazione che riguardava il misterioso ritorno degli eliminati durante il corso del serale: Ayle, Lil Jolie, Kumo, Gaia, Lucia, Nicholas, Giovanni e Sofia. Il pubblico dopo lo spoiler dato dal programma aveva immediatamente pensato ad un ripescaggio. Ma è stato davvero questo il motivo del rientro in studio dei ragazzi o c’è dell’altro? Scopriamolo.

Ai ragazzi è stato chiesto di scegliere l’esibizione preferita fatta durante il percorso del serale. Poi hanno scoperto che in studio c’erano proprio i loro ex compagni eliminati. Questi ultimi sono stati chiamati ad esprimere il parere sugli attuali concorrenti. Vediamo come è andata:

Martina . Gaia ha detto di aver avuto i brividi e pensa che la cantante sia molto maturata, oltre che sincera. Lil pensa che Martina sia molto intensa. Nicholas crede abbia la capacità di emozionare che lei invece temeva di non avere. Martina ha apprezzato molto i commenti degli ex concorrenti.

. Gaia ha detto di aver avuto i brividi e pensa che la cantante sia molto maturata, oltre che sincera. Lil pensa che Martina sia molto intensa. Nicholas crede abbia la capacità di emozionare che lei invece temeva di non avere. Martina ha apprezzato molto i commenti degli ex concorrenti. Petit . Ayle ha detto che è un artista che lavora tanto e che sa quello fa, sapendo tenere pure il palco. Per Gaia è un cantante riconoscibile. Sofia si dispiace quando lo vede abbattersi, quando qualcosa non va proprio bene. Petit si è detto felicissimo di rivederli e di scoprire il loro parere visto che lo conoscono bene anche come persona.

. Ayle ha detto che è un artista che lavora tanto e che sa quello fa, sapendo tenere pure il palco. Per Gaia è un cantante riconoscibile. Sofia si dispiace quando lo vede abbattersi, quando qualcosa non va proprio bene. Petit si è detto felicissimo di rivederli e di scoprire il loro parere visto che lo conoscono bene anche come persona. Dustin . Kumo ha detto che è un professionista, con un ottima qualità di movimento. Per Lucia è incredibile, un fuoriclasse. Anche per Sofia è fortissimo ed inoltre pensa sia una persona fantastica. Dustin ha sentito tanto la loro mancanza e ha ringraziato gli ex compagni.

. Kumo ha detto che è un professionista, con un ottima qualità di movimento. Per Lucia è incredibile, un fuoriclasse. Anche per Sofia è fortissimo ed inoltre pensa sia una persona fantastica. Dustin ha sentito tanto la loro mancanza e ha ringraziato gli ex compagni. Mida . Lil Jolie ha spiegato di apprezzarlo di più quando fa urban ma Mida aveva scelto un pezzo sull’interpretazione. Pezzo che lei avrebbe interpretato diversamente. Ma questo non significa che Mida sia scarso. Nicholas crede che abbia fatto tanti miglioramenti ma in questa performance manca qualcosa, anche se è un par***. Non ha apprezzato alcuni comportamenti che lui ha avuto ultimamente. Se fosse stato in casetta sarebbe intervenuto perché non si gioca con i sentimenti altrui. Il riferimento è sicuramente al rapporto con Gaia. Anche Lil si è detta d’accordo con il ballerino. Mida è rimasto molto male per queste parole anche perché ha avuto sempre un bel rapporto con Nicholas. Inoltre, lui pensa di essere stato chiaro con Gaia, anche per quanto riguarda il ballottaggio. Il cantante infatti ha ribadito che lui sarebbe uscito al posto della sua ex fidanzata. Mida pensava che i giudizi sarebbero arrivati solo sulla performance. Per la delusione ha lasciato la gradinata e si è isolato dai compagni.

. Lil Jolie ha spiegato di apprezzarlo di più quando fa urban ma Mida aveva scelto un pezzo sull’interpretazione. Pezzo che lei avrebbe interpretato diversamente. Ma questo non significa che Mida sia scarso. Nicholas crede che abbia fatto tanti miglioramenti ma in questa performance manca qualcosa, anche se è un par***. Non ha apprezzato alcuni comportamenti che lui ha avuto ultimamente. Se fosse stato in casetta sarebbe intervenuto perché non si gioca con i sentimenti altrui. Il riferimento è sicuramente al rapporto con Gaia. Anche Lil si è detta d’accordo con il ballerino. Mida è rimasto molto male per queste parole anche perché ha avuto sempre un bel rapporto con Nicholas. Inoltre, lui pensa di essere stato chiaro con Gaia, anche per quanto riguarda il ballottaggio. Il cantante infatti ha ribadito che lui sarebbe uscito al posto della sua ex fidanzata. Mida pensava che i giudizi sarebbero arrivati solo sulla performance. Per la delusione ha lasciato la gradinata e si è isolato dai compagni. Sarah . Lil Jolie ha detto che ha fatto il percorso più bello di crescita. Ayle ha detto che è migliorata tanto ed è quasi completa, anche se le manca ancora qualcosa. Lui ha parlato con Sarah e sa che lei è insicura sulla scrittura. Pure Giovanni ha fatto i complimenti e pensa che questo per lei sarà solo l’inizio. Nicholas ha detto che aveva molti dubbi a settembre ma è migliorata in tutto ed è molto felice. Anche per Kumo Sarah ha fatto un meraviglioso glow up. Sarah ha ha ringraziato per le bellissime parole. Poi ha svelato che non pensava di durare tanto all’interno del programma e non credeva neanche di poter migliorare così tanto.

. Lil Jolie ha detto che ha fatto il percorso più bello di crescita. Ayle ha detto che è migliorata tanto ed è quasi completa, anche se le manca ancora qualcosa. Lui ha parlato con Sarah e sa che lei è insicura sulla scrittura. Pure Giovanni ha fatto i complimenti e pensa che questo per lei sarà solo l’inizio. Nicholas ha detto che aveva molti dubbi a settembre ma è migliorata in tutto ed è molto felice. Anche per Kumo Sarah ha fatto un meraviglioso glow up. Sarah ha ha ringraziato per le bellissime parole. Poi ha svelato che non pensava di durare tanto all’interno del programma e non credeva neanche di poter migliorare così tanto. Marisol . Per Giovanni è troppo forte. Gaia pensa che sia eccezionale anche perché fa sembrare tutto semplice, pure le cose più difficili. Pensa farà tanta strada. Lucia ha detto che Marisol sfrutta le sue doti al massimo e questo non è scontato. La ballerina ha apprezzato i commenti, le è piaciuto vedere le reazioni degli ex compagni e si è detta contenta per la stima. Per lei è molto importante.

. Per Giovanni è troppo forte. Gaia pensa che sia eccezionale anche perché fa sembrare tutto semplice, pure le cose più difficili. Pensa farà tanta strada. Lucia ha detto che Marisol sfrutta le sue doti al massimo e questo non è scontato. La ballerina ha apprezzato i commenti, le è piaciuto vedere le reazioni degli ex compagni e si è detta contenta per la stima. Per lei è molto importante. Holden. Ayle ha detto che è un artista vero, il più forte, un vero creatore di musica. Pensa che farebbe musica anche se non lo ascoltasse nessuno. Lil ha spiegato di vederlo innamorato della musica. Gaia lo ha definito un artista profondo, sincero, emotivo, intoccabile. Dedica molto tempo al suo lavoro ed è incredibile. Giovanni pensa che abbia una voce riconoscibile. Nicholas ha spiegato che Holden potrebbe stare seduto su uno sgabello e lui riuscirebbe ad entrare nel suo mondo. Lucia ha detto che è molto comunicativo e quando canta sembra faccia un vero e proprio discorso. Holden ha ringraziato tutti e si è emozionato per i commenti. Ha detto che non vede l’ora di rivedere gli ex compagni.

Chi deve essere eliminato per gli ex allievi?

Agli ex allievi sono state rivolte anche delle altre domande: chi sarà eliminato durante la prossima puntata del serale che andrà in onda sabato? Alcuni non sono riusciti a dare una risposta ma vediamo cosa hanno detto alcuni di loro…

Lil Jolie: Mida

Nicholas: Mida

Kumo: Dustin

Lucia: Mida

Gaia: Sarah

Ayle: Martina

Chi deve andare in finale per gli ex allievi?

Altra domanda rivolta agli eliminati: chi deve andare in finale?

Sofia: Marisol, Dustin, Martina e Petit

Ayle: Martina (che prima aveva eliminato causando l’ironia dalla casetta) , Marisol, Petit e Sarah

(che prima aveva eliminato causando l’ironia dalla casetta) Giovanni: Marisol, Petit, Martina e Dustin

Gaia: Holden, Petit, Dustin e Martina

Nicholas: Sarah, Marisol, Petit e Holden

Kumo: Holden, Martina, Marisol e Petit

Lucia: Marisol, Dustin, Sarah e Martina

Lil Jolie: Dustin, Marisol, Sarah e Martina

Marisol si aspettava di venire citata di meno rispetto a Dustin. Anche Martina e Sarah.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Chi deve vincere la categoria ballo?

Altra domanda: Chi deve vincere la categoria del ballo?

Nicholas: Marisol

Kumo: Marisol

Giovanni: Marisol

Sofia: Dustin

Lucia: Dustin

Gaia: Dustin

Lil Jolie: Dustin

Ayle: Dustin

Marisol è rimasta male per il modo in cui alcune persone hanno risposto alla domanda. Anche se ha non ha visto della vera cattiveria.

Chi deve vincere la categoria canto?

Nuova domanda: chi deve vincere la categoria canto?

Ayle: Petit

Lil Jolie: Sarah

Giovanni: Petit

Gaia: Petit

Nicholas: Petit

Kumo: Holden

Sofia: Martina

Lucia: Sarah

Sarah ha detto che forse lei si sottovaluta e non capisce cosa pensano di lei le persone. Lei infatti non direbbe questo di se stessa. Sarah si è emozionata tanto per questi risultati. Durante l’anno infatti era sempre bassa e per questo vedendo due persone che vogliono vederla vincitrice la tocca particolarmente. Petit non se lo aspettava ma è contento.

Chi deve vincere Amici 23?

Ed infine, chi deve vincere Amici 23 per gli ex allievi?

Ayle: Petit

Nicholas: Petit

Lil Jolie: Dustin

Giovanni: Marisol

Kumo: Marisol

Sofia: Martina

Lucia: Dustin

Gaia: Petit

Petit si è detto molto contento, al punto di essere a disagio.