Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 24 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 24 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, conoscendo bene il tuo travaglio recente, comprendo perfettamente se ora provi una certa inquietudine. Hai versato tanta energia in diverse direzioni, perciò mi sembra del tutto naturale. Questo martedì potrebbe nascere con qualche perplessità, con un pizzico di tensione che richiederà un po’ di autogestione. Ho notato che i tuoi rapporti con il Capricorno e il Cancro potrebbero risentirne un po’, creando qualche conflitto.

Oroscopo del Toro

In questa giornata, Toro, senti un’energia positiva e una spinta a liberarti finalmente di alcuni problemi che trascini con te dal passato. Giove ti guida verso un cambiamento, verso una nuova esistenza. Il mese di maggio sarà pieno di possibili opportunità, specialmente per le coppie che hanno incontrato ostacoli potranno finalmente chiarire le cose definitivamente. Coloro che hanno affrontato una separazione potranno finalmente accettare e capire la loro situazione. E se stai cercando un nuovo amore, magari per far ingelosire un ex, potrebbe essere il momento giusto, dato che Venere sta per fare la sua apparizione nel tuo segno. Per il momento, i progetti e i piani interrotti non saranno ripresi. Ma considera maggio come un periodo di preparazione per realizzare qualcosa di più grande a partire da giugno. La Vigo non ti mancherà, Toro.

Oroscopo dei Gemelli

I Gemelli si ritrovano ad essere particolarmente proattivi in questo periodo, sentendosi fortemente stimolati da giornate ricche di fascino e interesse. Inoltre, anche coloro che precedentemente erano stati presi da incertezze o tensioni personali, amorose o professionali, vedranno finalmente una nuova luce. Certo, ci potrebbero essere alcuni attriti con l’Acquario, ed è possibile riscontrare qualche difficoltà nelle relazioni con il segno zodiacale dei Pesci.

Oroscopo del Cancro

Caro Cancerino, capisco la tua irritazione e il motivo per il quale hai deciso di alzare le barriere a difesa; qualcuno ha dovuto anche rivolgerti delle lettere di tono poco cortese. Non devi sorprenderti: avevo anticipato nel mio testo relativo alle previsioni del 2024 che il mese di aprile avrebbe portato con sé qualche turbolenza. I momenti di tensione, purtroppo, erano prevedibili. Tuttavia, non cedere al pessimismo. Non vorrei che ipotizzassi un quadro negativo prolungato, perché non è questo il caso. La tua condizione migliorerà sempre di più man mano che ci avvicineremo al 2025, con nuove opportunità all’orizzonte. Addirittura, ora la situazione lavorativa sembra avere un riscontro positivo e potrebbe offrirti l’opportunità di realizzare qualcosa di più significativo nella seconda metà dell’anno.

Oroscopo del Leone

Amici del Leone, ci potrebbero essere dei momenti durante i quali sembrerà che l’universo si occupi a remare in senso contrario, rendendo tutto più ostico. È inevitabile che durante questa settimana potreste diventare l’attore principale di qualche disaccordo non desiderato, causato da comportamenti altrui. Una verifica della vostra situazione economica risulta essere imperativa – un consiglio che ho iniziato a dispensare già da febbraio – per assicurarvi una maggiore serenità dai primi giorni di giugno, periodo in cui la conformazione astrale sarà parecchio favorevole per voi. Attenzione ai rapporti con i nati sotto il segno del Toro e dell’Acquario: potrebbero sorgere delle tensioni.

Oroscopo della Vergine

La Vergine finalmente si alleggerisce di un fardello, tuttavia, la settimana in corso presenta ancora qualche impiccio da risolvere. Saturno ora in congiunzione con Marte, entrambi in opposizione, sembrano suscitare in te il desiderio di cambiamenti: l’istinto di andare distante, di intraprendere nuove avventure rispetto al tuo passato, di tagliare i legami e risolvere definitivamente una questione lavorativa. Forse qualcosa a cui tenevi particolarmente fino a poco tempo fa, sia giorni che mesi, non riveste più lo stesso valore per te. Questa situazione ti sorprende, dato che solitamente la tua natura è sicuramente razionale, affidabile e responsabile. Ciononostante, hai raggiunto un punto di sazietà, non tanto nei confronti del tuo carattere pacato e sangue freddo, ma piuttosto verso quelle persone che sembrano approfittare indisturbate del tuo temperamento equilibrato.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, questo è un giorno per ricaricarsi. Come menzionato precedentemente, Aprile potrebbe aver seminato alcune difficoltà, quindi non mi stupirei se qualcuno stia ancora affrontando alcuni malumori, avversità, contrasti o persino litigi. C’è un forte desiderio di allontanare lo stress, ma una serata piacevole non è sufficiente per eliminare ogni angoscia o problemi emotivi. A maggio avrete più chiarezza nel settore affettivo. Fino a quel momento, Venere rimane perturbatrice.

Oroscopo dello Scorpione

Amici dello Scorpione, siate pronti ad affrontare una sfida. Si profila una giornata stimolante, ma sembra che voi siate preoccupati per il parere altrui o per come verrà percepita una vostra proposta o esposizione. Non temete di essere fraintesi! Lo Scorpione spesso tende a interiorizzare troppo, il che può creare delle difficoltà. È importante che troviate una persona di fiducia con cui confrontarvi.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario sta attraversando un periodo di tensione dovuta anche all’influenza di Marte, rendendo la settimana appena trascorsa piuttosto ardua. Tuttavia, la situazione è in via di miglioramento. Forse un piano o un’idea a cui tenevi tanto è stato messo da parte o forse hai dovuto fare i conti con conflitti inaspettati. Non tutte le responsabilità ricadono su di te, anzi, è possibile che non abbia ricevuto il sostegno necessario da parte di alcuni individui. Non c’è motivo di preoccuparsi, sei una persona resiliente e avrai la capacità di rimetterti in gioco. Se tuttavia da tempo lavori in un’organizzazione potresti giustamente domandarti, perché non sei stato considerato per determinate opportunità o incarichi.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, stiamo attraversando un periodo cruciale e voglio ribadire che maggio si preannuncia come un mese pieno di successi. Inizio della giornata potrebbe sembrarti un po’ problematica, poiché potresti trovarti al centro di una controversia. Ci potrebbero essere individui che, non potendo competere con te, tentano di portare l’attenzione sulle negatività. Ma non devi angosciarti, chi ti conosce sa quanto vali. Quindi, anche se ora ti trovi a difenderti da accuse o a gestire situazioni imbarazzanti, saprai mandare avanti le cose nel migliore dei modi. Consiglio per la serata, non restare sveglio fino a tarda ora; mostra prudenza in campo affettivo.

Oroscopo dell’Acquario

Ai miei amici Acquario, è molto probabile che l’amore bussi forte al vostro cuore in questa fase. Non esitate a tuffarvi nelle vostre esperienze sentimentali, ma tenete a mente che Maggio sarà un periodo di riflessione e potrebbero sorgere dubbi. Se oggi siete convinti di aver preso decisioni definitive o di aver incontrato il vostro partner perfetto, potreste ritrovarvi a ripensarci a Maggio. Ma non perdiamo di vista l’importanza di vivere il qui e l’ora: oggi, Martedì, sembra essere una giornata favorevole e i più innovativi tra voi potrebbero avere l’opportunità di proporre un progetto o avanzare una proposta per il prossimo futuro.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, prevedo un periodo illuminante per voi questa settimana. Vi aspettano intuizioni profonde e idee brillanti, accompagnate, mi auguro, da una rinascita amorosa grazie al ritorno attivo di Venere, esattamente dal 29 di aprile. Maggio si preannuncia come un mese di riconferme, specialmente per quanto riguarda il lavoro e la realizzazione di progetti che, fino a poco tempo fa, sembravano irraggiungibili. È come se un opportunità si fosse improvvisamente liberata per voi. Coloro che vi avevano trascurato ora vi riscopriranno, concedendovi la possibilità di aver una piccola vendetta, o come si suol dire, togliervi un sassolino dalla scarpa.

