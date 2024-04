Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 22 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 22 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Come ho evidenziato recentemente, Ariete, la tua potente interazione stellare ti mantiene in un vortice incessante di eventi. Alla luce di ciò, mi sembra essenziale che tu trovi un momento di pausa. Potrebbe essere utile fermarsi, forse anche per ritrovare un briciolo di serenità. Ricorda, l’estate è dalla tua parte. Sebbene alcuni aspetti del presente possano sembrare ardui o ci siano molti punti da chiarire, il futuro pare essere promettente. Le relazioni che al momento sono informali, hanno ottime possibilità di diventare ufficiali entro l’arrivo dell’estate.

Oroscopo del Toro

Toro, tra il termine di maggio e la metà di giugno, si trova di fronte ad una scelta cruciale: proseguire o meno con un progetto. Coloro che ignorano i recenti cambiamenti senza abbracciarli rischiano di commettere un errore. Questa evoluzione potrebbe riguardare anche un ente caro e potrebbe essere stata iniziata da un amico, un partner d’affari o un collaboratore. In altre parole, sentirsi messi alla parete o forse solitari nel gestire particolari questioni può indurre ad un significativo cambiamento lavorativo. Quindi non troverei sorprendente se qualcuno dovesse cambiare la propria azienda, squadra, ruolo o progetti entro la fine dell’estate. Nel frattempo, riflettiamo sull’amore, poiché si riaccende la passione per qualcuno che si ama, o può darsi una piacevole amicizia, si renderà conto di quanto sia prezioso questo sentimento, specialmente dopo il 29.

Oroscopo dei Gemelli

Pensavo ai Gemelli e, credimi, il tuo modo di vivere sembra richiedere più di una vita per concretizzare tutti i progetti che hai in mente. Però, da giugno, con l’arrivo di Giove nel tuo segno, sarai inarrestabile. A partire da una condizione di sconforto, si intravedono nuove possibilità, specialmente grazie all’energia di Venere tra maggio e giugno – giugno in particolare. Perciò, un suggerimento per i single: non abbiate paura di esplorare. C’è la possibilità che accada qualcosa di molto interessante a breve.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, l’astro del giorno, il sole, vi è molto propizio e vedrete un ritorno al sorriso dal 29. Quindi, anche coloro che di recente sono stati costretti a mostrare la propria irritazione capiranno che avevo avvertito che la prima parte di aprile sarebbe stata gravosa. Questo è stato necessario per affermare i vostri diritti e indicare gli errori ad alcune persone. E sapete cosa? Ci sarà ancora di più. Le connessioni o le interazioni che saranno stabilite in questo periodo avranno un’importanza significativa, anche professisonalmente.

Oroscopo del Leone

Per i nativi del Leone, l’aspetto lunare è favorevole dunque l’inizio della settimana si presenta propizio. C’è una notevole attività di Mercurio e Venere. Ieri accennavo ai tuoi ammiratori, non necessariamente per la fama, ma semplicemente per persone che provano affetto per te, che ti sostengono. Questo può essere in parte attribuito al tuo fascino innato, ma più che altro perché al momento gli occhi ti risplendono di una luce particolare, un dono di Venere. Venere, il pianeta dell’amore, e ci auguriamo che in ambito sentimentale ci sia trasparenza, poiché con una configurazione celeste del genere potrebbe sorgere una certa confusione, magari dovuta a un indecisione tra due pretendenti.

Oroscopo della Vergine

Amici della Vergine, tu che ti nutri di continuo coinvolgimento, dell’energia della tua attività lavorativa e dell’emozione della competizione, in questo momento non è ora di tirarti indietro. Il tempo è maturato. Considera già di preparare un progetto innovativo da presentare in autunno. Con l’astrologia a tuo favore, l’opportunità di approfondire i tuoi sentimenti e di celebrare l’amore sarà amplificata, specialmente dal 29, data in cui Venere rientrerà in gioco. Nell’ultima parte di aprile, prevedo una riconnessione tra le coppie che si sono separate, non per conflitti o mancanza di affetto, ma per ragioni logistiche di lavoro o simili.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, adesso il tuo cielo si presenta decisamente più chiaro rispetto al cominciare di Aprile. È arrivato il momento di allontanare quegli individui che generano solo complessità. Ti senti pronto a cogliere la vita in maniera spensierata, senza la necessità di portare sopra le tue spalle il peso di qualsiasi responsabilità. Questo non significa che tu sia divenuto indifferente o leggero, ma soltanto che per troppo tempo ti sei torturato per circostanze che non erano nemmeno di difficile gestione per colpa tua, bensì si sono rivelate incubi portati alla luce da persone a cui avevi dato tutta la tua fiducia. Il tuo orizzonte attuale racconta di cambiamenti, trasferimenti e magari c’è un parente che proprio in questo momento potrebbe avere bisogno della tua assistenza.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, un momento di sfida ti aspetta dal 29 aprile fino alla metà di maggio. Può essere che ti trovi di fronte a un esame o un test, una sorta di barometro per la tua forza e la tua capacità di fare le cose attualmente. È un periodo notevole, ma fai attenzione nei sentimenti. Se c’è un problema che persiste, sarebbe meglio affrontarlo subito. Devi sapere che dal 29, Venere si posiziona in opposizione. Tuttavia, sono positivo sulle energie che emanano da questo cielo perché sei comunque predisposto all’azione.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, è essenziale superare i vecchi conflitti d’amore, e se un’amicizia si è evoluta in passione, la strada è aperta. L’aspetto che apprezzo di questo segno è la persistenza, animo combattivo che non si arrende. Non è raro vedere individui di 70-80 anni che decidono di risposarsi, o giovani volenterosi e ambiziosi che hanno intenzione di entrare nel mondo degli affari. C’è un intrinseco desiderio di emergere e di assumere un ruolo di primo piano. Come sottolineo frequentemente, Maggio si prospetta come un mese potente per il Sagittario a riguardo. Coloro che si trovano in mezzo a questioni legali o aspettano dei guadagni, possono aspettarsi buone nuove a Maggio.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ti noto un po’ giù di morale di recente. Già domenica avevi un’espressione un po’ preoccupata non per qualche crisi in corso, ricorda il periodo di intense trasformazioni che stai attraversando. Sei un individuo che ama andare dritto al punto e desideri la stessa onestà dagli altri, che ultimamente sembra mancarti. Tra l’altro, pare ci sia stato un momento di stress agli inizi di aprile, che ha ampliato il tuo campo di azione e raddoppiato le tue capacità operative. Ma stasera, cerca di non restare sveglio fino a tarda notte. Bisogna prenderla più leggera!

Oroscopo dell’Acquario

Per il segno zodiacale dell’Acquario, l’influenza di Venere e Mercurio si fa particolarmente sentire. La loro posizione astrale potrebbe favorire l’innamoramento, il germogliare di affetti intensi. Se sei un Acquario solo o singolo, che potrebbe avere l’attenzione di qualcuno, ti suggerisco prudenza. Evita di promettere un amore eterno, poiché il mese di Maggio si preannuncia incerto, un po’ ambiguo sotto l’aspetto sentimentale. È consigliabile usare cautela nelle interazioni con gli altri e nel lavoro. Potrebbe verificarsi un’affascinante trasformazione o un svolta significativa nel prossimo futuro.

Oroscopo dei Pesci

Carissimi Pesci, non è il momento di stare a guardare. Il cielo vi è propizio con Marte e Saturno fedeli al vostro segno. Le responsabilità potrebbero sembrarvi pesanti, ma ricordate, chi ha già firmato un accordo, non ha commesso un errore. Preparatevi a lasciare entrare l’amore nel vostro cuore. Sin dalle ultime settimane del mese, i single possono ampliare il loro cerchio di conoscenze. Per coloro che stanno attraversando una separazione, potrebbe essere il momento di voltare pagina. E per chi vive una bella relazione, è il momento di pensare alla gestione del futuro, magari organizzando un’entusiasmante vacanza. Il mese di luglio sarà minimamente protetto e potrebbe invitarvi a riflettere profondamente sul vostro domani.

