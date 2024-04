La promozione da opinionista a conduttrice, si sa, è una grande soddisfazione, ma anche una grande opportunità. Se nel primo ruolo Vladimir Luxuria convinceva tantissimo, nel secondo non si può dire certamente altrimenti. Sul web, infatti, sono tantissime le critiche che la presentatrice dell’Isola dei Famosi sta ricevendo per il suo modo di fare, ma non è tutto. Pare che anche Ilary Blasi non le abbia risparmiato qualche stoccata. Ecco cosa è successo.

Le dure critiche contro Vladimir Luxuria per la conduzione dell’Isola dei Famosi

Il modo di condurre l’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria non sta affatto piacendo a molti telespettatori del reality show. Sul web, infatti, c’è chi l’ha accusata di star vivendo un enorme tracollo, trasformandosi in una persona rigida, noiosa, bacchettona e dalla battuta assolutamente cringe.

Se in occasione del suo debutto come conduttrice del programma ha mantenuto un profilo basso e, in punta di piedi, si è inserita nelle case degli italiani lasciando piacevolmente colpiti, quanto accaduto successivamente è ben diverso Vladimir ha iniziato ad assumere un atteggiamento a tratti arrogante, basti pensare alla scenata che fece inutilmente contro Elenoire Casalegno per marcare il fatto che lei fosse la conduttrice, non Elenoire.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ma vogliamo parlare del glow down progressivo e irreversibile di Vladimir Luxuria che da persona irriverente, sfrontata, dissacrante sta diventando una “sciura” bigotta, perfettina, bacchettona e pure un poco puritana? 😏#isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/hORE3ash63 — Casta diva (@casta_divina8) April 19, 2024

La divertente stoccata di Ilary Blasi

Ad ogni modo, Vladimir Luxuria sta ricevendo critiche non soltanto per la sua conduzione dell’Isola dei Famosi, ma anche per i suoi outfit. L’influencer Deianira Marzano ha ricevuto la segnalazione di una fan, la quale ha detto di aver incontrato Ilary Blasi in un autogrill, la quale pare si sia mostrata particolarmente cordiale e simpatica.

La persona in questione ha subito detto alla donna di sentire molto la sua mancanza all’Isola, non solo per i suoi modi, ma anche per i suoi look. Ogni puntata era divertente anche l’attesa che c’era per scoprire che cosa avrebbe indossato. Ebbene, dinanzi questa affermazione, pare che Ilary abbia risposto lanciando una stoccata a Vladimir. Nello specifico, avrebbe detto che il pubblico, in compenso, ha Luxuria che veste sul postalmarket. Come replicherà la conduttrice?