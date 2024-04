Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 14 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 14 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è palpabile una certa agitazione in te, tuttavia la vedo come un elemento positivo in questo periodo. Il fatto di essere piani nel tuo segno alla fine alimenta il desiderio di un confronto e talvolta si traduce in una tendenza a polemizzare, ma soprattutto spinge ad avanzare. Si potrebbero verificare scontri occasionali con Cancro, Bilancia e Capricorno, probabilmente anche in ambito lavorativo, e potrebbe essere necessario ridefinire alcune questioni. Ricorda, questo è un momento fondamentale, direi vitale, per dedicarti alla salute fisica, vista la situazione di alcuni nati in gennaio e febbraio, che sperimentano un calo di energia. Alcuni di voi hanno anche avuto un problema di una certa rilevanza.

Oroscopo del Toro

Il fine settimana offrirà al Toro un momento di introspezione, seguendo un periodo caratterizzato da disaccordi e attese prolungate. Chi opera all’interno di un team potrebbe riconsiderare l’orizzonte attuale, ipotizzando l’opportunità di una svolta significativa entro la fine di maggio. Se la tua professione ti costringe a interagire con individui che non condividono la tua visione, si renderà necessario un atto di coraggio: un fermo no. Puoi esprimere al meglio le tue potenzialità professionali soltanto in un contesto favorevole, circondato da volti amici. Forse ciò che senti è l’esaurimento di un preciso capitolo della tua vita, sia esso sentimentale o professionale, ed è tempo di aprire un nuovo percorso.

Oroscopo dei Gemelli

Questo fine settimana si presenta pieno di opportunità per i Gemelli, nonostante ci siano alcune preoccupazioni in ambito economico dovute alla posizione della luna nel loro settore finanziario. Come ho sottolineato nei giorni scorsi, è essenziale ora distinguere le vere amicizie. I Gemelli possiedono una rubrica ricca di contatti, ma è necessario individuare tra essi coloro che possono essere considerati dei punti di riferimento. Un’opinione esterna può essere d’aiuto. L’unico elemento di preoccupazione rimane lo stress.

Oroscopo del Cancro

Nel segno del Cancro, la luna in transito esalta le tue emozioni. Oggi, se qualcuno dovesse causarti un turbamento, la tua rabbia potrebbe essere molto intensa. Parallelamente, se qualcuno ti dimostra affetto, potrai percepire con chiarezza quanto questo amore sia prezioso per te. Venere, il Sole e Mercurio in posizione sfavorevole non provocano un vero e proprio ostacolo. Ho sempre detto che l’impatto iniziale poteva sembrare problematico, ma dal 16 al 19 il quadro si chiarirà favorendo i tuoi propositi. Se, tuttavia, ci sono individui che non rispettano le tue aspettative, è possibile che oggi tu senta il bisogno di mettere le cose in chiaro.

Oroscopo del Leone

Per il Leone, in arrivo un periodo di potenza a partire dal mese di Giugno, grazie all’attività di Giove. Leone, Bilancia e Gemelli sono segni zodiacali che stanno vivendo un completo recupero. Menziono questi segni in quanto, se tu dovessi avere legami con persone nate sotto questi simboli celesti, ciò potrebbe arricchire la tua vita di nuove sfide, nuove mete e progetti in ripresa. Potresti finire per confrontarti con un Gemelli o una Bilancia. Nel fine settimana, avrai l’opportunità di condividere il tuo tempo con un individuo che ti troverai gradevole.

Oroscopo della Vergine

Vergine, ti trovi ad un bivio, con molte decisioni da prendere. Questo è un momento di profonda contemplazione, e le cose diventano differenti a seconda dell’età. Proprio ieri discutevo di come i giovani nati sotto il segno della Vergine spesso hanno sulle loro spalle responsabilità molto pesanti. Di norma, i nativi di questo segno non vivono l’adolescenza sfrenata e spaventosa che molti dei loro coetanei vivono. Il motivo? Si accollano il dovere di assistere un genitore o devono impegnarsi in dettagli importanti per il loro futuro. Godono della propria libertà solo successivamente, intorno ai 50-60 anni. Pertanto, a seconda dell’età, questo è un periodo di metamorfosi. Per il Vergine più maturi, c’è il desiderio di liberarsi di un fardello, mentre per quelli più giovani, c’è l’aspirazione per ottenere un meritato riconoscimento.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sei in un ciclo di cambiamenti significativi, come ho illustrato precedentemente parlando del Leone. Sei uno dei segni che vivranno una consolidazione potente soprattutto nella seconda metà dell’anno. Pertanto, sotto queste stelle benefiche, avete la possibilità di raggiungere obiettivi più elevati e di liberarvi di un fardello. Le uniche Bilance che potrebbero non sperimentare questo progresso sono coloro che rimangono aggrovigliate in un passato non risolto, o che non riescono a sciogliere un fardello. Ritengo che la maggior parte delle Bilance stia cercando di concedersi più tempo per…

Oroscopo dello Scorpione

Amici dello Scorpione, avrete la vostra luminosa luna in una posizione vantaggiosa e promettente, perfino in questa domenica. Ogni romantica storia d’amore avrà la possibilità di esplodere con maggior vigore. Inoltre, l’attuale configurazione astrale è quella giusta per mettersi alla prova, potrebbe essere cominciare un nuovo progetto o anche affrontare alcuni esami. Faccio un cenno particolare ai creativi ed artisti: tra il tramonto di questo mese e l’alba del prossimo, avrete molte cose da fare. Lo Scorpione sa bene come destreggiarsi tra l’ironia e il sarcasmo, ma attenzione amici, non tutti potrebbero comprendere questa vostra particolarità. Quindi, ogni azione coraggiosa o indisciplinata dovrà essere, per così dire, “mitigata”.

Oroscopo del Sagittario

Sento che questo fine settimana per il Sagittario potrebbe essere un po’ lento. Marte non sembra essere del tutto favorevole e temo che questo possa portare a disaccordi e debolezza fisica. Suggerirei di cercare più serenità e di prestare particolare cautela nei rapporti con i Pesci e i Gemelli. Non dimenticate, comunque, che in questo periodo il Sagittario possiede un forte potere d’azione, grazie al sostegno di Sole, Mercurio e Venere; quindi, se qualcuno si ribella a situazioni o persone che non stanno portando benefici, sta facendo la scelta giusta.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, il vostro fine settimana sarà segnato da una rinascita. Tuttavia, vi esorto a rimanere tranquilli in quanto l’opposizione della luna potrebbe creare qualche tensione. Immagino che molti di voi stiano attendendo con ansia l’inizio della nuova settimana: sarà infatti tra lunedì, martedì e mercoledì che otterrete una visione più chiara su alcune situazioni. Mi rivolgo in particolare a coloro che si trovano in un periodo di incertezza contrattuale o stanno per firmare un accordo. Capisco che i ritardi siano stati numerosi e al di sopra della vostra tolleranza. Tuttavia, sappiate che alla fine del mese sono primeggiate importanti novità.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, se riscontri valore in un’idea, dale coraggio, le costellazioni sono favorevoli sia per le relazioni che per le nuove opportunità. La tua propensione verso la costruzione è così intensa che, se una situazione o un gruppo non fa per te, potresti già aver avviato un processo per liberarti e cercare altre possibilità. L’amore trova il favore delle stelle, certamente. Si prevede un sentimento ardente, tuttavia, assicurati che la persona prescelta condivida le tue emozioni, altrimenti si potrebbe trattare di energie sprecate.

Oroscopo dei Pesci

Per il segno zodiacale dei Pesci, la giornata si presenta in una luce positiva, grazie all’influenza positiva della luna. Posso prevedere che anche la giornata di domani ti vedrà sotto un cielo stellato favorevole. Questioni riguardanti cambiamenti, alleanze e ruoli devono essere trattate immediatamente, preferibilmente entro la fine di maggio. Quelli che hanno già consolidato un accordo nelle settimane precedenti non hanno fatto un errore. La luna, nella sua fase attiva stasera, apporterà emozioni e sensazioni di grande positività. Potresti avere incontri significativi con Toro, Capricorno e Scorpione, segni zodiacali che, in un modo o nell’altro, pare siano una costante interazione nella tua vita.

