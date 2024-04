Come sta procedendo la storia tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza fuori da Uomini e Donne? A primo colpo d’occhio sembrerebbe che tutto stia andando bene. I due, infatti, hanno anche trascorso una vacanza a Marrakech in occasioni delle festività pasquali. Tuttavia, in queste ore, i due hanno dato luogo a delle mosse social che stanno generando un certo sgomento. Ecco cosa è successo.

Il post criptico di Roberta Di Padua

Roberta e Alessandro vivono in due città diverse, pertanto, a causa degli impegni lavorativi, della vita da mamma di lei e di altri fattori, non riescono a vedersi spessissimo. Questo fine settimana, ad esempio, lo hanno trascorso separati. Certamente non basta questo a far ipotizzare che tra loro possa esserci qualche malumore.

A generare questi dubbi sono stati, piuttosto, alcuni interventi social fatti dai due protagonisti mediante i loro account Instagram. Partendo da Roberta, la donna in queste ore ha pubblicato un nuovo post, all’interno del quale è presente una sua foto a mezzo busto. La Di Padua guarda simbolicamente verso il futuro e, al di sotto di tale foto, è presente una frase un po’ criptica, ovvero:

UeD, Alessandro malinconico: problemi con Roberta?

La frase di Roberta è alquanto vaga e criptica. Alcuni utenti del web, infatti, sono intervenuti al di sotto del post in questione chiedendole se fosse tutto ok con Alessandro e se fosse ancora fidanzata con lui. La Di Padua, però, almeno per il momento, non ha risposto, lasciando i suoi fan con il dubbio.

Nel frattempo, anche Vicinanza ha pubblicato un contenuto un po’ particolare. Il fioraio, infatti, si è inquadrato mentre era in auto intento ad andare al lavoro. Il suo volto era piuttosto pensieroso e, in sottofondo, c’era la canzone di Geolier “I p’ me, tu p’ te“. I conoscitori di questo brano sanno perfettamente che esso parla di una coppia che ha interrotto la propria relazione. Che questi siano tutti indizi di problemi nella vita di coppia tra Roberta e Alessandro, o sono solo coincidenze?