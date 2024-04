I naufraghi dell’Isola dei Famosi relegati su Playa Coco stanno facendo il possibile per riuscire ad appiccare il fuoco sulla loro isola. Ogni volta ci arrivano sempre più vicini ma, alla fine, qualcosa va storto e devono ripartire daccapo. Stavolta, però, a cercare di dare una mano ci hanno pensato le donne, anche se hanno usato un metodo alquanto bizzarro.

Naufraghi dell’Isola dei Famosi frustrati perché non riescono ad accendere il fuoco

Stando a quanto emerso dall’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi, i naufraghi sono apparsi piuttosto frustrati in quanto non sono riusciti ad accendere il fuoco. Stavolta ci erano arrivati davvero vicinissimo, ma non è stato abbastanza per riuscire a scatenare la scintilla.

Le donne, allora, non sapendo come fare materialmente per riuscire ad ottenere i risultati sperati, hanno deciso di aiutare a modo loro. Capeggiate da Luce Caponegro, le protagoniste hanno incominciato a dare luogo ad una danza, quella del fuoco per l’appunto.

Luce inscena una danza del fuoco, Matilde la deride

Luce ha iniziato a muoversi in maniera piuttosto bizzarra, e le sue compagne d’avventura l’hanno seguita. La donna ha incominciato a respirare in modo rumoroso e a fare dei piegamenti sulle gambe alquanto goffi. Tutte le sono andate dietro, tranne Matilde Brandi, che non è riuscita a trattenere le risate.

La ballerina, infatti, si è fermata ed ha iniziato a prendere un po’ in giro le sue compagne d’avventura, rendendo il clima molto goliardico e privo di pathos. Luce, poi, in seguito si è sfogata in confessionale ed ha ammesso che, in effetti, per chi non avesse mai praticato queste danze, il tutto potesse risultare piuttosto divertente e ridicolo. Ad ogni modo, questo ballo sarà riuscito a dare la giusta energia agli uomini per accendere il fuoco?