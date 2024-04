La registrazione di ieri di Uomini e Donne non è stata assolutamente piacevole per Ida Platano. La donna, infatti, si è trovata a fare i conti cono una nuova e pesante segnalazione su Mario Cusitore. Dopo le riprese, poi, la protagonista ha pubblicato dei contenuti sui social degni di nota. Ecco cosa è successo.

Brutto colpo per Ida Platano a Uomini e Donne

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo ad un nuovo colpo di scena. Mario Cusitore, infatti, sarà al centro di una nuova segnalazione molto pesante. Una persona dirà di averlo beccato mentre usciva da un BeB sabato scorso in compagnia di una donna. Lui chiederà ad un suo amico di intervenire per poter smentire le accuse e avallare, invece, la sua versione dei fatti.

La persona in questione difenderà Mario, ma questo non basterà a rendere gli animi nello studio più tranquilli, anzi, in tanti continueranno a non credere al protagonista. Ida Platano sembrerà propensa a dargli fiducia, tuttavia, queste continue segnalazioni, ormai, la stanno portando ad allontanarsi sempre di più dal corteggiatore.

Gli sfoghi di Ida dopo le riprese di UeD

Dopo la registrazione che si è verificata ieri a Uomini e Donne, martedì 9 aprile, in cui si sono verificate tutte queste cose così spiacevoli, Ida Platano ha pubblicato dei contenuti sui social. In primo luogo, la donna ha mostrato un mazzo di fiori, precisamente dei girasoli, che pare abbia ricevuto da qualcuno di misterioso. Al momento non si sa se sia stato uno dei suoi corteggiatori a stupirla, oppure qualche fan. Ad ogni modo, la donna è stata molto contenta.

Successivamente, poi, la Platano è stata alquanto lapidaria, sta di fatto che ha pubblicato un altro contenuto inerente il suo oroscopo giornaliero, all’interno del quale è presente la seguente frase: “Fai un bel respiro, e ricomincia“. Alla luce di tutto quello che le sta accadendo, dunque, pare proprio che la donna abbia necessità di riprendere in mano la sua vita, che sia lontano da Uomini e Donne?