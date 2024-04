Durante la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi c’è stato il primo colpo di scena. Vladimir Luxuria, infatti, ha annunciato ai telespettatori circa un imprevisto che, purtroppo, ha colpito una concorrente nip, ovvero, Tonia Romano. La donna sarebbe dovuta essere la quinta concorrente di Playa Espinada, tuttavia, all’ultimo qualcosa è andato storto. A generare particolare sgomento in queste ore, però, pare sia il fatto che la famiglia della donna non riesca a mettersi in contatto con lei.

Il mistero sulla scomparsa improvvisa di Tonia Romano dall’Isola dei Famosi: famiglia all’oscuro

Cosa è successo davvero a Tonia Romano? La donna sarebbe dovuta essere tra i concorrenti nip dell’Isola dei Famosi, ma così non è stato. Luxuria in diretta ieri sera ha spiegato, con tono piuttosto serio, che la protagonista avesse avuto un problema di salute che, purtroppo, l’ha costretta a dover rinunciare alla sua esperienza sull’Isola.

La conduttrice non ha dato ulteriori spiegazioni sulla faccenda, tutta via, a generare turbamento è il fatto che la famiglia pare fosse all’oscuro di tutto. Sembrerebbe, infatti, che i suoi familiari fossero sintonizzati su Canale 5 nell’attesa di vedere Tonia regolarmente in onda. Qualcosa, però, è andato storto, generando molta preoccupazione. Sul web si vocifera che la famiglia della donna non riesca a mettersi in contatto con lei.

Tania ha avuto un malore o un incidente? Le ipotesi

Tonia Romano, infatti, si trovava insieme agli altri quattro concorrenti nip di questa edizione. Da alcuni contenuti pubblicati sui social dell’Isola dei Famosi, infatti, la donna appare regolarmente in compagnia degli altri compagni, impegnata nell’organizzazione delle prime faccende da svolgere. D’improvviso, però, è arrivata la notizia della sua assenza.

La rapidità con cui si sono verificati tutti questi avvenimenti, dunque, sta spingendo in molti a credere che la donna abbia avuto un malore improvviso mentre era sull’Isola, oppure si sia infortunata. Al momento non si hanno notizie. Anche il suo account Instagram è silente. Non resta che attendere per vedere che succederà.