Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 10 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 10 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, in questi momenti vi state trovando di fronte a molteplici decisioni, sia professionalmente che emotivamente. Sento che in vista della seconda metà dell’anno, ci saranno grandi aperture. È evidente, come ho recentemente indicato, la presenza di una moltitudine di pianeti nel vostro segno suggerisce una forte inclinazione a prendere ogni cosa molto seriamente. Di conseguenza, il pericolo esistente è di diventare troppo impazienti. Le novità arriveranno, è indubbio. Tuttavia, è importante non trascurare la vostra salute fisica. Grandi sorprese in arrivo per chi è alla ricerca dell’amore.

Oroscopo del Toro

Thor, stai risolvendo tutte quelle questioni pendenti che negli ultimi tempi ti hanno incatenato. Chi ha ritenuto alcuni problemi destinati a persistere secondo gli schemi del passato, sta prendendo consapevolezza di un imminente vento di cambio. Inoltre, se ritieni che alcuni di questi compiti non ti appaghino più, ho la sensazione che entro sei mesi avrai deciso di dire “basta, meglio cambiare”. L’impegno che ci metti è innegabile, ma se ci sono persone che non ti danno il credito che meriti, allora è giusto vagliare altre strade. La giornata odierna, tuttavia, può iniziare con qualche tensione.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, con Mercurio che s’allinea in vostra favore, la creatività è in pieno fiorire con abbondanti buone idee. Potrebbe emergere una fondamentale filosofia: fare meno, fare meglio. Questa potrebbe diventare il vostro mantra per le settimane a venire. Il pericolo di questo periodo risiede solo nel fare scelte guidate dall’emozione invece della logica. Tuttavia, l’energia della giornata attuale è positiva e le relazioni con Ariete e Leone sono vivaci. Inoltre, l’Acquario si rivela un amico o un’amica leale, portando una ventata di rinnovamento.

Oroscopo del Cancro

Cancro, nonostante l’incessante ondata di problematiche, l’inizio di aprile può apparire un tantino soffuso, come se ‘la luce volesse faticare un po’ ad illuminare il tuo cammino. Tuttavia, non ti abbattere. Dopo il 16, lentamente recupererai la tua energia. Le decisioni che stai prendendo in questo periodo, non solo risolveranno i problemi attuali ma contribuiranno considerevolmente al tuo futuro migliore. Guardare l’oroscopo del 2025, si può notare la presenza di importanti opportunità. Queste potranno prendere forma in matrimoni, convivenze, accordi commerciali e persino nuove idee che meritano di essere realizzate e non certamente messe da parte.

Oroscopo del Leone

Il leone è alla ricerca di un periodo di pace, ma la luna gli è avversa e pertanto la serenità non è più la stessa di un tempo. E’ necessario prendere una decisione: il leone riesce sempre a rimanere in piedi, ma deve anche saper prendere le distanze da situazioni che non gli piacciono più. Sembra essere indeciso tra due percorsi, due alternative legate al lavoro. Per chi è in competizione e ha aspirazioni di vittoria su tutto, dovrà attendere il mese di giugno. Il nuovo transito di Venere darà una mano anche ai cuori solitari.

Oroscopo della Vergine

La Vergine è un segno zodiacale che agisce solo alla presenza di offerte concrete e alla luce di scelte maturate prudentemente. Per essere precisi, l’età gioca un ruolo cruciale nel determinare questo comportamento. Durante la fase della vita che va dai 20 ai 30 anni, per la Vergine, tutto sembra andare per il verso giusto e le sperimentazioni sono viste come un’opportunità. Tuttavia, in questa fase, è sconsigliato abbandonare certezze per affrontare l’incertezza. Al contrario, quando il segno supera i 50 o i 60 anni, si arriva ad una fase di vita in cui non c’è bisogno di dimostrare nulla a nessuno. In questo contesto, la Vergine può permettersi il lusso di fare quello che non avrebbe mai pensato di fare durante i suoi anni più giovani. Il carattere prudente tipico di questo segno porta a riflettere con attenzione quando si tratta di questioni legate al denaro, al lavoro o all’amore.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, non son mancate le difficoltà, hai attraversato giorni intrisi di complessità. Tuttavia, questa fase di profonda trasformazione è la tua rampa di lancio verso un orizzonte più luminoso. Certo, le ombre del passato ancora si aggirano, e se c’è qualcuno che ti provoca stress o cerca di infonderti senso di colpa, mettilo da parte. In questa fase della tua vita necessiti di gratificazione, non di ostacoli. Questo periodo porta con sé un vento di rinnovamento totale che ti permea, e forse dovrai lasciarti alle spalle ciò che non ti appartiene più.

Oroscopo dello Scorpione

Per lo Scorpione, a causa della Luna avversa, aleggia un’atmosfera di disagio e nervosismo. Potrebbe esserci un problema familiare da risolvere, potrei fare riferimento alle dinamiche tra genitori e figli o viceversa. Essenzialmente, la situazione non è del tutto limpida e restano dei punti interrogativi. Per chi ha attraversato qualche crisi negli scorsi mesi, la tensione è palpabile. Le persone sotto il segno dell’Acquario e del Leone, potrebbero nutrire dei dubbi e delle incertezze. Le stelle suggeriscono polemiche inutili e durante questo periodo è consigliabile agire con prudenza.

Oroscopo del Sagittario

Nativo del Sagittario, sei noto per il tuo desiderio di intraprendere molte attività. Tuttavia, è cruciale mantenere la tranquillità, l’ordine e sopportare i periodi i stress con pazienza. Giove ti sostiene fino a Maggio, quindi hai del tempo per attuare i tuoi progetti, a patto che siano reali e non solo dei sogni irrealizzabili. Dopotutto, ti caratterizzi per il tuo entusiasmo e l’ottimismo, quindi alle volte tendi a esagerare l’importanza di alcune cose. Nonostante questo, potresti considerare l’opportunità di fare dei passi avanti in campo amoroso.

Oroscopo del Capricorno

Nel mio libro Capricorno, avevo evidenziato in passato come Aprile si sarebbe assestato come un periodo di grande attesa. Vi avevo preavvisato che le risposte desiderate non sarebbero giunte prima del periodo 16/19, quindi attenzione nelle interazioni con partners e collaboratori; perdere la pazienza non è di alcun aiuto. Se sorge un interrogativo legato all’ambito legale o finanziario, è prudente agire con cautela. È probabile che non sei tu che stia affrontando problemi, bensì che ci siano individui intorno a te che non si mostrano del tutto trasparenti, e questo crea certo disagio. Se fino a poco tempo fa si dimostrava tolleranza e pazienza, noto che i recenti giorni hanno scatenato parecchia impazienza. La situazione odierna sembra migliorare leggermente, ma tra lunedì e martedì molti Capricorno hanno risentito di questa tensione.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario presenta alcune sfaccettature, che possono essere sia piccole che grandi tensioni. Gli esempi possono variare: c’è il giovane che è innamorato, ma la sua affezione non è corrisposta. Si, può non essere la situazione ideale, ma dobbiamo ricordare che la bellezza dell’amore si trova incontrovertibilmente nell’essere innamorati. Un altro scenario è rappresentato da quegli individui che nutrono incertezze sul loro percorso professionale, che probabilmente si sono sentiti privi di supporto di recente. La soluzione sembra essere la ricerca di un’alternativa per situazioni che hanno causato stress e comportamenti monotoni. Non c’è niente che l’Acquario detesta di più dell’incessante ripetizione di situazioni o contraddizioni, che si tratti di questioni amorose o meno. Al momento, le stelle per l’Acquario sono neutrali, e le emozioni navigano su onde del passato.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, l’auspicio di un cambiamento è nell’aria. Può darsi che qualcosa sia già in divenire, forse c’è già a disposizione un’opportunità. Mi viene da pensare a coloro che stanno per concludere un contratto: sappiate che avete tempo fino alla fine di maggio per decidere la vostra prossima mossa. Liberi professionisti e coloro che intendono concretizzare un’idea, non dovrebbero esitare. Ricordiamo inoltre che è un periodo dove ci si deve preservare da eventuali stress eccessivi, potrebbe insorgere la stanchezza. Questo vale in particolar modo per i nativi del Toro e del Capricorno. Saranno presenti unioni costellate da tensioni, possono risultare irrequiete, ma alla fine, queste potrebbero rivelarsi più stimolanti.

