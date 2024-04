Le anticipazioni settimanali di Uomini e Donne, relative alle puntate dall’8 al 12 aprile, rivelano che ci saranno dei momenti molto concitati, soprattutto al Trono Classico. Ida Platano sarà piuttosto in difficoltà in quanto delusa da entrambi i suoi corteggiatori. Al Trono Over, invece, inizieranno delle nuove conoscenze, mentre altre saranno chiuse. Ecco tutto quello che succederà.

Ida Platano vuole lasciare Uomini e Donne

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne non mancheranno i colpi di scena. Il più importante riguarderà sicuramente Ida Platano. La donna uscirà con entrambi i suoi corteggiatori, e le esterne sembreranno andare anche piuttosto bene. In studio, però, sorgeranno dei forti malumori. La tronista, infatti, ammetterà di non sentirsi affatto corteggiata, sta di fatto che accuserà i due ragazzi di non averla cercata. Questo, dunque, la spingerà a non richiedere più nessuna esterna con loro.

Questa decisione, però, non provocherà nessuna reazione in Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, sta di fatto che Ida perderà le staffe. La donna paventerà anche l’idea di abbandonare il Trono. Maria De Filippi proverà a mediare la situazione, facendo un discorso ai due corteggiatori. La donna dirà loro che Ida vuole costruire qualcosa di serio, quindi è normale che necessita di conferme da parte dei due ragazzi. Alla fine di un dibattito molto lungo, i due faranno dei passi nei suoi riguardi e, almeno per il momento, la Platano deciderà di rimanere nella trasmissione.

Daniele Paudice uscirà con Gaia e con Marika, mentre Valery si eliminerà. La ragazza dirà di non voler perdere più tempo, quindi, preferirà abbandonare la nave. Daniele non si opporrà, sta di fatto che ammetterà di voler continuare solo con loro due. Il giovane, poi, citerà per un attimo Beatriz D’Orsi, chiamata in una scorsa puntata, e rassicurerà le sue corteggiatrici dicendo loro di non avere più alcun interesse per lei.

Spoiler Trono Over UeD: rotture importanti e nuovi inizi

Al Trono Over, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, vedremo che saranno prese delle decisioni. Barbara De Santi manderà via il corteggiatore venuto per lei qualche puntata fa, anche Cristina Tenuta e Jasna Amodei faranno la stessa cosa. Conoscenza al capolinea anche per Ida e Angelo, mentre proseguirà la frequentazione tra Marcello Messina e Tiziana Riccardi. Anche Ernesto Russo si relazionerà con una nuova dama, ovvero, Marianna, e i due proseguiranno la conoscenza.