La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con il botto. Maria De Filippi ha fatto accomodare al centro dello studio Aurora Tropea, Tiziana Riccardi, Marcello Messina e Federico, un ragazzo nuovo che si era dichiarato per Aurora. Nel giro di poco tempo la situazione è degenerata, sta di fatto che le due donne sono state accusate di essersi messe d’accordo.

Tiziana e Aurora generano il caos a Uomini e Donne

Nella puntata dell’8 aprile di Uomini e Donne c’è stata una lite molto concitata tra alcune esponenti del parterre femminile e gli opinionisti. Tutto è cominciato nel momento in cui la conduttrice ha informato i presenti circa il fatto che Federico fosse uscito sia con Tiziana, sia con Aurora. Il ragazzo aveva detto in una scorsa puntata di UeD di essere interessato solo alla Tropea. Intanto, però, Tiziana gli ha lasciato il numero, così i due si sono visti a cena insieme.

Dinanzi questa esposizione dei fatti, Maria De Filippi è intervenuta ed ha chiesto sarcasticamente alla donna come mai si fosse creata questa situazione, dato che fosse amica di Aurora. A quel punto, è intervenuta la Tropea dicendo di non essere infastidita, in quanto preferisce avere questa competizione con una donna verso cui ha stima. La sua versione dei fatti, però, ha fatto acqua da tutte le parti, e non ha affatto convinto Gianni Sperti.

Gianni Sperti maschera la Tropea e la Riccardi, Maria fa un sondaggio

L’opinionista, infatti, in men che non si dica, si è scagliato contro le due donne reputando il loro comportamento piuttosto strano. In seguito, poi, Gianni ha accusato le due donne di essersi messe d’accordo per creare questo teatrino e avere qualche minuto di visibilità al centro dello studio. I presenti in studio sono apparsi d’accordo con l’opinionista, sta di fatto che hanno applaudito.

Ad ogni modo, dopo una discussione piuttosto concitata, Maria ha chiesto alle due donne che intenzioni avessero con Federico. Tiziana, in un primo momento, voleva continuare, ma poi si è tirata indietro nel momento in cui ha avvertito la sensazione che Federico stesse sminuendo la loro uscita. Aurora, invece, ha tergiversato dinanzi la domanda diretta di Maria, cosa che ha spazientito i presenti, sta di fatto che Gianni si è gettato sul pavimento generando parecchia ilarità. Alla fine, poi, Aurora ha detto di voler continuare con Federico. Tiziana, dal canto suo, ha ammesso di voler continuare a conoscere Marcello, cosa voluta anche da lui.

Al termine del blocco, poi, Maria ha sdrammatizzato un po’ la faccenda, non rinunciando a lanciare qualche stoccata. La padrona di casa, infatti, ha chiesto a tutti i presenti cosa pensassero della situazione e a quanti questa scenetta sembrasse finta. Ebbene, in tanti sono apparsi d’accordo con le accuse di Gianni Sperti.