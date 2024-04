Raffaella Scuotto, dopo aver lasciato Uomini e Donne in compagnia di Brando Ephrikian, coronando il suo sogno d’amore, sta cercando di godersi appieno ogni singolo momento di vita insieme al suo nuovo fidanzato. Questo, però, la sta portando a fare anche delle importanti valutazioni sulla sua vita. Ecco, infatti, che cosa ha rivelato in queste ore.

Raffaella integrata nella famiglia e vita di Brando, sarà lo stesso anche all’inverso?

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si stanno vivendo serenamente la loro storia lontano da Uomini e Donne. A causa della lontananza, però, i due ragazzi non riescono a stare insieme tanto tempo quanto vorrebbero. Questo, però, rende i loro incontri ancora più intensi e forti. In questi giorni, infatti, la coppia ha trovato il modo di incontrarsi e di passare del tempo insieme. Nello specifico, i due sono stati prima a Milano e, successivamente, sono andati a Treviso, di nuovo dalla famiglia di lui.

In tale occasione, Raffaella ha avuto modo di approfondire sempre di più la conoscenza della famiglia di Brando, incontrando i suoi nonni, sua madre e tutte le persone più vicine all’ex tronista. Questo ha spinto Raffaella ad allontanarsi un po’ dai social, in modo da concentrarsi di più sulle sue emozioni e sul godersi questi momenti. Per tale motivo, in queste ore, la ragazza ha sentito il bisogno di dedicare qualche parola ai suoi fan.

La dedica della Scuotto a Brando e alla famiglia Ephrikian

Raffaella ha ammesso di essere davvero molto grata e contenta per il bellissimo momento che sta vivendo. Proprio per questo, ha deciso di staccare un po’ la spina dai social, per godersi appieno tutte le splendide emozioni che sta vivendo. La Scuotto ha definito quello attuale come uno dei periodi più forti ed intensi di tutta la sua vita. Conoscere i nonni di Brando, passare del tempo in loro compagnia, apprendere le loro tradizioni, le usanze e le dinamiche della loro famiglia è stato davvero splendido per Raffaella.

Inoltre, la ragazza ricorda con estrema gioia anche le serate trascorse in compagnia di altre persone vicine a Brando, come amici e altri familiari, con cui la napoletana pare si trovi davvero molto bene. Infine, la protagonista ha voluto ringraziare anche il suo amore, per le immense emozioni che le fa provare. Insomma, anche se i due provengono da due ambienti completamente diversi, sembra che siano riusciti a trovare il giusto collaudo. Adesso, però, bisogna vedere come si troverà Brando con la famiglia di Raffaella, dato che per il momento è sempre stata lei a salire su dalla famiglia di lui e mai il contrario.