Dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno avuto davvero poche occasioni per trascorrere del tempo insieme, cosa che ha fatto sorgere anche dei sospetti ai fan. In particolar modo, alcuni hanno iniziato a temere che i due si fossero già lasciati, ma non è affatto così. Proprio ieri, infatti, l’ex tronista di UeD ha raggiunto la giovane, pare per registrare l’intervista a Verissimo.

Brando e Raffaella riuniti dopo un bel po’ di lontananza

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si sono finalmente rivisti, dopo aver trascorso solo qualche giorno insieme post scelta a Venezia e poi nella città di lui. Adesso, i due si sono finalmente incontrati. In un primo momento, si credeva che il ragazzo avesse raggiunto Raffaella a Napoli, a causa di un contenuto pubblicato ieri sui social. Brando, infatti, ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha svelato di essere in viaggio verso una destinazione. Ha lasciato che i fan dicessero quale essa fosse, scegliendo tra tre opzioni. Ebbene, tutti sono andati su Napoli, credendo appunto che il giovane avrebbe raggiunto Raffaella, ma così non è stato.

I due si sono finalmente incontrati, ma non nella città di lei, bensì a Milano. In queste ore, infatti, l’influencer Deianira Marzano ha pubblicato la segnalazione di una fan la quale ha detto di aver avvistato giovedì 4 aprile i due a Milano. Pare che la coppia abbia partecipato alla registrazione di Verissimo, che poi andrà in onda nel corso di questo fine settimana. Dopo questa tappa, poi, i due pare andranno a Treviso, nuovamente dalla famiglia di lui e, lunedì prossimo, dovrebbero scendere verso Roma.

Ephrikian conosce la famiglia Scuotto? Fan di UeD in estasi

Ad ogni modo, al di là del luogo, i due sembrano essere davvero felicissimi di essersi rivisti. Raffaella Scuotto ha condiviso tra le sue IG Stories dei contenuti volti ad immortalare il modo in cui hanno trascorso la serata. i due si sono concessi qualche momento romantico, sono andati a bere un calice di vino e poi a fare una passeggiata in riva al mare.

Al momento pare non siano ancora avvenute le presentazioni ufficiali tra Brando e la famiglia di Raffaella, ma è probabile che il tutto possa verificarsi molto presto. I fan sono molto felici per la nuova coppia e, soprattutto, non vedono l’ora di assistere all’intervista dei due a Verissimo.