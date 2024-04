Dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno avuto davvero poche occasioni per trascorrere del tempo insieme, cosa che ha fatto sorgere anche dei sospetti ai fan. In particolar modo, alcuni hanno iniziato a temere che i due si fossero già lasciati, ma non è affatto così. Proprio ieri, infatti, l’ex tronista di UeD ha raggiunto la giovane a Napoli ed ha deciso di immortalare il tutto.

Brando e Raffaella riuniti dopo un bel po’ di lontananza

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si sono finalmente rivisti, dopo aver trascorso solo qualche giorno insieme post scelta a Venezia e poi nella città di lui. Adesso, invece, è stato il ragazzo a scendere a Napoli per incontrare Raffaella e, ovviamente, dare luogo alle presentazioni ufficiali con la famiglia di lei.

Ieri Brando ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha svelato di essere in viaggio verso una destinazione. Ha lasciato che i fan dicessero quale essa fosse, scegliendo tra tre opzioni. Ebbene, tutti sono andati su Napoli, credendo appunto che il giovane avrebbe raggiunto Raffaella, e così è stato. I due si sono finalmente incontrati, e il tutto è stato immortalato con Video e foto. Brando ha ammesso di essere felicissimo e incredulo di poter finalmente riabbracciare la sua fidanzata.

Ephrikian conosce la famiglia Scuotto: fan di UeD in estasi

Anche Raffaella Scuotto è sembrata molto felice, sta di fatto che ha condiviso tra le sue IG Stories dei contenuti volti ad immortalare il modo in cui hanno trascorso la serata. i due si sono concessi qualche momento romantico, sono andati a bere un calice di vino e poi a fare una passeggiata in riva al mare.

Al momento non sono stati ancora condivisi contenuti inerenti le presentazioni ufficiali tra Brando e la famiglia di Raffaella, ma quasi certamente il tutto avverrà in questi giorni. I loro fan, intanto, sono in estasi in quanto non vedevano l’ora di vedere i loro beniamini finalmente riuniti.