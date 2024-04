Tutto si può dire di Daniele Paudice, tranne che sia un tronista convenzionale. Il tronista di Uomini e Donne, infatti, è un ragazzo totalmente fuori dalle righe, che sembra quasi non pensare prima di parlare, sta di fatto che dice esattamente tutto ciò che gli passa per la testa. Ebbene, il giovane ha sfoderato questa sua peculiarità anche nella puntata di oggi di UeD mettendo a disagio una corteggiatrice.

Daniele tira in ballo gli “occhiali di Tina” in un’esterna a UeD

Nel corso della puntata del 4 aprile di Uomini e Donne si è parlato anche di Daniele Paudice. Il ragazzo è stato chiamato da Maria De Filippi al centro dello studio per parlare della sua esterna con la corteggiatrice Marika. Prima di farlo, però, Gaia ha preso la parola dicendo di essere particolarmente arrabbiata con lui per il fatto che nella scorsa puntata di UeD ha fatto chiamare Beatriz D’Orsi.

Sviscerato questo argomento, poi, si è passati all’esterna tra Daniele e Marika. Il ragazzo è apparso subito sciolto e a suo agio, contrariamente alla corteggiatrice. Daniele, però, non ha fatto molto per mettere la giovane a suo agio, anzi. Ad un certo punto, infatti, ha tirato in ballo gli “occhiali magici” di Tina Cipollari, ed ha chiesto alla sua interlocutrice se li conoscesse. Lei ha detto di no, così lui gliel’ha spiegato e le ha detto che essi le permettessero di vedere le parti intime di chi si ha di fronte. Dinanzi queste parole, la ragazza è apparsa molto imbarazzata.

Marika in imbarazzo, interviene Maria De Filippi

Marika, infatti, non ha saputo cosa rispondere, ed ha detto semplicemente di non dare peso a queste cose in un rapporto. Daniele, però, l’ha incalzata dicendole che stesse partendo molto male, in quanto tutte sono interessate anche a questo aspetto.

Quando la linea è tornata allo studio, poi, anche Maria De Filippi ha un po’ richiamato il ragazzo. La conduttrice gli ha detto di essere un ragazzo alquanto strano e particolare, per cui è molto complicato riuscire ad entrare nella sua testa. Maria, inoltre, ha anche preso le difese di Marika, ammettendo di comprendere appieno il suo imbarazzo in esterna. La spregiudicatezza di Daniele non è molto piaciuta al pubblico da casa che, infatti, ha sbottato contro di lui sui social.