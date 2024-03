Oggi a Uomini e Donne si è parlato per lo più di Trono Over. Ad aprire la puntata è stata Gemma Galgani, la quale ha conosciuto un nuovo spasimante molto giovane. Poi si è passati ad Ernesto Russo, e poi c’è stato un colpo di scena. Una coppia ha deciso di abbandonare il programma insieme sotto una pioggia di petali rossi.

Novità per Gemma a UeD, Tina asfalta Barbara

La puntata del 28 marzo di Uomini e Donne è iniziata con Gemma Galgani a centro studio. Per la donna è sceso un nuovo cavaliere di 51 anni, il quale si è detto molto interessato a conoscerla. Durante la presentazione, ovviamente, Tina Cipollari è intervenuta costantemente punzecchiando l’uomo con domande spinte e irriverenti. Ad ogni modo, Gemma ha deciso di tenerlo, sta di fatto che i due hanno ballato insieme.

Successivamente è stata la volta di Ernesto Russo, che si è relazionato nuovamente con Raffaella. La donna ha detto di essere rimasta male per come è stata trattata da lui durante la scorsa puntata di UeD, pertanto, ha voluto delle spiegazioni. Ernesto, però, con fare piuttosto spazientito, ha ammesso di non sentirsi coinvolto particolarmente. Barbara De Santi ha attaccato l’uomo evidenziando tutti i suoi difetti. Tina, però, subito l’ha messa al suo posto dicendole che, fino a poco tempo fa, aveva perso la testa per l’uomo che adesso attacca.

Alessandro e Maria Teresa lasciano Uomini e Donne tra le lacrime

Poi si è passati ad Alessandro Rausa e Maria Teresa. Il cavaliere ha ammesso di aver subito sentito un qualcosa per la donna. Alla seconda cena insieme, infatti, i due si sono scambiati un bacio, durante il quale lui ha sentito le scintille, come se fosse in una “centrale elettrica”. Le sue dichiarazioni un po’ spinte hanno generato molta ilarità tra i presenti. Dopo aver detto questo, i due hanno deciso di uscire dal programma insieme e la redazione ha fatto scendere i petali rossi, mentre tutto il parterre si è alzato in piedi e Alessandro si è commosso.

Sul web, però, si è scatenata una polemica. Alcuni utenti, infatti, hanno ammesso che i due sarebbero dovuti uscire dalla trasmissione molti mesi fa, mentre per loro Maria De Filippi ha fatto un’eccezione facendoli restare mesi e mesi anche se, ormai, si fossero già scelti. La conduttrice, però, non ha mai negato di avere una preferenza per Alessandro, sta di fatto che, anche in occasione della scelta, gli ha detto che lui potrà continuare a venire in studio anche se, ormai, ha trovato l’amore.

