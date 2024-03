Marcella Bonifacio non poteva certamente rimanere in silenzio dopo lo scontro che c’è stato tra suo figlio Josh Rossetti e Massimiliano Varrese dopo il Grande Fratello. Il ragazzo ha già detto la sua a riguardo, ma in queste ore stanno trapelando altri interventi e notizie. Sulla faccenda ha speso delle parole anche la madre di Monia La Ferrera e, ovviamente, anche quella di Greta Rossetti. Ecco cosa è successo.

Le parole di Marcella contro Massimiliano

La madre di Josh Rossetti è intervenuta sulla lite che c’è stata tra il giovane e Massimiliano al termine della puntata di ieri del GF. La donna, inizialmente ha detto di non voler parlare, e di reputare entrambi colpevoli. In seguito, poi, dopo aver preso visione dell’intervento della madre di Monia, la quale ha preso le difese di Josh accusando Massimiliano di aver provocato ed istigato pesantemente il ragazzo, ha voluto dire la sua.

Marcella ha accusato Massimiliano di non essere un uomo. Suo figlio, malgrado abbia molti meno anni di lui, ha dimostrato di essere molto più maturo. Se fosse stata un’altra persona a subire le sue provocazioni, infatti, la situazione sarebbe finita molto peggio. La donna ha tirato in ballo il padre di Heidi Baci. Nello specifico, ha detto che, se ci fosse stato lui, la situazione sarebbe potuta degenerare, quindi Max deve anche ritenersi fortunato. Per Marcella, l’attore dovrebbe vergognarsi, in quanto è ridicolo che un uomo della sua età si diverta a provocare e stuzzicare un ragazzo che potrebbe essere suo figlio.

La Bonifacio pronta a “vendicarsi” degli insulti

Nel corso del suo sfogo, poi, Marcella ha insultato Massimiliano accusandolo di aver sbottato in quanto Monia gli ha rovinato il piano di creare il flirt all’interno della casa del GF, per andare avanti il più possibile e, magari, per continuare a parlare della faccenda anche fuori dal programma. Le cose, però, hanno preso una piega differente, quindi Max avrebbe accusato il colpo.

La Bonifacio, poi, si è rivolta a tutti i fan di Varrese, i quali stanno attaccando pesantemente sia lei sia suo figlio. In particolar modo, la donna ha invitato queste persone ad abbassare i toni, cosa che non ha assolutamente intenzione di ripetere. Se la situazione non si dovesse arginare, infatti, saprà come comportarsi. Ha forse intenzione di ricorrere a vie legali come annunciato poco fa da Anita Olivieri?