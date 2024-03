Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono tornati sui social dove stanno condividendo diversi contenuti inerenti la loro quotidianità. Finalmente i due si stanno godendo la loro relazione lontano dai riflettori e, stando a quanto emerso, sembra che le cose stiano procedendo alla grande. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Presentazioni ufficiali tra Brando e Raffaella dopo la scelta a UeD

Dopo la scelta di Brando a Uomini e Donne alcuni utenti hanno iniziato a credere che la storia tra i due fosse già giunta al capolinea in quanto entrambi avevano fatto perdere le loro tracce. Questo, però, era avvenuto in quanto i due erano vincolati ad un contratto con il talk show, per cui non potevano mostrarsi sui social prima della messa in onda della puntata della scelta.

Adesso che tutto è stato trasmesso, i due si stanno sbizzarrendo condividendo con i fan foto e video delle loro giornate. In primo luogo, i due hanno trascorso qualche giorno a Venezia da soli, in cui hanno avuto la possibilità di approfondire la conoscenza. Successivamente, poi, Brando ha deciso di portare la sua nuova fidanzata nella sua città, Treviso, dove le ha fatto conoscere la sua famiglia. Raffaella e Brando, dunque, si sono fidanzati in maniera ufficiale, dato che adesso i due conoscono anche le rispettive famiglie. Brando, infatti, aveva avuto già modo di parlare con la madre di Raffaella in occasione della scelta, come mostrato nella puntata di ieri di UeD.

La Scuotto prende in giro Ephrikian: il video ironico

Ma non è tutto, Brando Ephrikian, infatti, ha voluto subito introdurre Raffaella Scuotto nella sua cerchia di amici e nei posti più belli della città nella quale è nato e cresciuto. Il tutto è stato documentato mediante delle Instagram Stories, le quali sono state poi condivide da entrambi i ragazzi.

Tra i vari contenuti, poi, ce n’è uno in particolare in cui si vede Raffaella sussurrare qualcosa all’orecchio di Brando, molto probabilmente una dichiarazione d’amore, dato che la ragazza gli ha già detto di amarlo. Tra i due c’è anche tanta complicità e divertimento, sta di fatto che stanotte la giovane ha pubblicato un nuovo video nel quale si è ripresa mentre era a letto con Brando, ma non è come sembra. Ephrikian, infatti, dormiva profondamente emettendo anche dei suoni piuttosto forti per cui la ragazza lo ha preso in giro. Insomma, tutto sembra procedere a gonfie vele.