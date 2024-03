Anche oggi, mercoledì 27 marzo 2024, immancabile è stato l’appuntamento con il daytime di Amici 23 su Canale 5. La settimana scorre velocemente e questo significa che manca sempre meno tempo alla seconda puntata del serale. Gli allievi della scuola più famosa d’Italia dunque continuano a provare e ad impegnarsi in vista del nuovo appuntamento. In casetta saranno forse arrivati dei nuovi guanti di sfida a mettere qualcuno dei ragazzi alla prova? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito.

Amici 23, gara giudicata dal pubblico in studio

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di questo pomeriggio, si è aperta con una comunicazione per i ragazzi arrivata in sala relax. In un video, agli allievi è stato spiegato che sia i cantanti che i ballerini hanno bisogno del supporto del pubblico e si esibiscono per loro. Dunque i ragazzi hanno dovuto fare un’esibizione in studio con la presenza di un pubblico votante. Una vera e propria gara. Da qui una classifica unica con i nomi dei cantanti e dei ballerini preferiti dai presenti.

Le esibizioni degli allievi

Il primo ad essere andato in studio per esibirsi di fronte al pubblico è stato Giovanni. Gli altri ragazzi hanno potuto seguire le performance dalla sala relax. Intanto il ballerino si è presentato ed ha spiegato di aver portato la samba, un ballo che lo rappresenta, che è forte e spacciato proprio come lui. Una coreografia che è ormai un cavallo di battaglia per Giovanni.

Successivamente è stata la volta di Sarah che ha raggiunto lo studio. Di fronte ai presenti ha cantato il suo inedito Mappamondo. Lo ha presentato come un brano felice che parla di attrazione fisica.

Al termine è stata mostrata la classifica parziale dopo le prime due esibizioni:

Giovanni Sarah

I ragazzi però dalla sala relax non erano a conoscenza della classifica parziale.

Il terzo allievo ad esibirsi in studio è stato Nicholas. Il ballerino dopo aver abbracciato un membro del pubblico, ha detto che il suo percorso ad Amici non è stato facile ed ha ballato una coreografia a cui è molto legato. Bellissime le parole di Nicholas sulla condivisione e sul pubblico al termine della sua performance.

Classifica parziale:

Giovanni Sarah Nicholas

Poi è stata la volta di Mida. Il cantante si è presentato e si è esibito con il suo inedito Flight Club, un posto che si trova nella nostra testa, tra la gente presente in studio.

Classifica parziale dopo l’esibizione di Mida:

Mida Giovanni Sarah Nicholas

La quinta allieva ad esibirsi in questa particolare gara è stata Sofia. La ragazza si sente tanto cambiata. Ha detto che prima si concentrava su se stessa mentre ora vuole farlo soprattutto per il pubblico. Anche per lei un cavallo di battaglia.

Ed ecco quindi la classifica parziale aggiornata:

Mida Giovanni Sarah Sofia Nicholas

Le altre esibizioni durante la gara

In studio è arrivato Petit. L’allievo si è presentato ed ha cantato l’inedito Tornerai andando anche tra il pubblico, un pezzo che, come lui ha detto, parla di una storia terminata ma che poi finisce bene.

La classifica parziale dopo l’esibizione di Petit:

Mida Petit Giovanni Sarah Sofia Nicholas

Subito dopo è stata la volta di Dustin. Il ballerino è arrivato in studio che ha ammesso la sua paura del doversi presentare per via del suo italiano ancora non perfetto! Consideriamo che quanto è arrivato nel programma riusciva a pronunciare solo poche parole. Dustin se l’è cavata molto bene con la presentazione ed ha ballato un suo cavallo di battaglia.

Ecco quindi la classifica parziale aggiornata:

Dustin Mida Petit Giovanni Sarah Sofia Nicholas

Una sorpresa da Marlù

Quando vedremo la classifica?

Per questioni sicuramente tempistiche, non tutte le esibizioni sono state mostrate in questo daytime. Questo significa che neanche la classifica completa ed ufficiale è ancora stata stilata. Quando vedremo tutte le performance e la classifica del pubblico? Probabilmente la striscia quotidiana di domani pomeriggio potrebbe riprendere esattamente da dove ci siamo lasciati oggi.