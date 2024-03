I concorrenti del Grande Fratello rimasti ancora in gioco hanno chiuso le valigie ma, al loro interno, hanno riposto non soltanto gli indumenti e i loro oggetti personali, ma anche tantissimi ricordi ed emozioni. Proprio per tale ragione, dopo aver compiuto questo gesto, uno ad uno sono stati chiamati in confessionale per raccontare le loro emozioni. Ebbene, tra i discorsi più toccanti c’è stato quello di Beatrice Luzzi, che ha commosso parecchio gli utenti del web.

Le ultime considerazioni dei concorrenti del GF

Sul sito ufficiale del Grande Fratello è stata pubblicata una clip in cui sono state immortalate le emozioni dei concorrenti ancora in gioco. Gli inquilini stanno vivendo con serenità., ma anche con un bel po’ di nostalgia questi ultimi momenti all’interno della casa che, per alcuni, è stata la loro abitazione per oltre sei mesi. Al loro ultimo risveglio all’interno della casa più spiata d’Italia, i concorrenti sono stati chiamati a riordinare la camera, a chiudere le valigie e ad esporre anche le loro sensazioni in confessionale.

Greta Rossetti ha definito quest’ultimo risveglio felice, ma tanto malinconico. In valigia la giovane ha chiuso tante emozioni e consapevolezze acquisite in questi mesi di permanenza nel programma, come quella di essere diventata una donna. Sergio D’Ottavi, invece, ha definito questi tre mesi intensi, lunghi, ma al contempo brevi rispetto a tutte le emozioni vissute. Simona Tagli si è concentrata sul concetto di “connessione” con il prossimo e con se stessi, un termine a cui prima d’ora non aveva mai dato troppo peso.

Beatrice Luzzi commuove i fan, Massimiliano Varrese scoppia in lacrime

Rosy Chin ha ammesso che tornerà a casa con consapevolezza, accettazione, gratitudine e, naturalmente, con tante emozioni nel suo bagaglio di vita. Perla Vatiero è stata particolarmente malinconica. La ragazza ha anche aggiunto di aver rimosso completamente tutti i momenti brutti vissuti, in quanto nella testa adesso ricorda solo quelli belli. Letizia Petris ha chiuso in valigia tanti ricordi, in quanto ogni abito le ricorda un momento vissuto in casa.

Massimiliano Varrese è scoppiato in lacrime ed ha detto di essere molto commosso. Questo per lui è stato il film più bello in assoluto che ha mai fatto nella sua vita. Infine, ha chiuso Beatrice Luzzi, le cui parole hanno colpito tanto i fan. Anche lei ha chiuso in valigia tantissimi ricordi ed emozioni, sia belli sia brutti. Il GF è un’esperienza che mette ogni individuo a confronto con gli altri ma, soprattutto, con il proprio io. Beatrice porterà con sé fuori dalla casa molto silenzio e una proprietà del tempo che è consapevole che non avrà mai più.