Emergono notizie inaspettate dal mondo dei podcast italiani: Muschio Selvaggio, il noto podcast condotto da Fedez e Mr. Marra, si appresta a subire un importante cambio di titolarità. Cosa ci riserva il futuro per Muschio Selvaggio e i suoi ascoltatori?

Fedez e Mr. Marra lasciano il podcast ‘Muschio Selvaggio’

L’ultima puntata del podcast ‘Muschio Selvaggio‘, condotto da Fedez e Mr. Marra, ha concluso la loro collaborazione. L’affermazione di Fedez, che descrive l’episodio finale come “molto divertente”, arriva attraverso le sue storie su Instagram. L’artista annuncia che la loro avventura in ‘Muschio Selvaggio’ si conclude in questo modo, lasciando la possibilità di un incerto futuro del podcast. A quanto pare, ‘Muschio Selvaggio’ potrebbe subire un cambio nelle mani di un nuovo conduttore, Luis. Infatti, sui social, Fedez rivela:

“Muschio Selvaggio passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai c….”.

Possibile ritorno di Luis Sal

L’indiscrezione che Luis Sal potrebbe tornare sulla scena di ‘Muschio Selvaggio’ circolava già la settimana scorsa, e veniva rilanciata da Selvaggia Lucarelli. Tale ritorno sembra ora più plausibile, alla luce delle nuove dichiarazioni di Fedez. Sembra che Fedez e Mr. Marra non siano riusciti a trovare un accordo economico concreto per il passaggio di tutela del podcast.

Una situazione che riporta a un anno fa, quando l’associazione tra Luis Sal e Fedez giungeva al termine. Il motivo di tale decisione risiede nelle vicissitudini legali tra i due, che hanno reso la situazione insostenibile. Al momento, non è dato sapere se l’esperienza di Fedez con Mr. Marra continuerà in una diversa forma e sotto un nuovo nome.